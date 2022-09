Podijeli:







Izvor: Photo by Hannah Busing on Unsplash

Hormoni gladi, uz druge razloge, su ti koji su odgovorni za osjećaj gladi, kaže nutricionistica Lovneet Batra.

Stalna glad nas može živcirati ali i smanjiti razine energije u tijelu. Ali to nije sve, može dovesti do toga da jedete nesvjesno ali i da jedete previše, nakupljate višak kilograma ali i do razvoja nekih zdravstvenih problema. Jeste li se ikad pitali zašto ste stalno gladni? Dok neki misle da se radi o stresu, stvaraj je razlog prema riječima stručnjaka – manjak nutrijenata. Što bi onda bio zdrav obrok? To ne znači da jedete sve što želite već da zadovoljavate potrebe organizma za nutrijentima, a ako to ne činite, bit ćete gladni cijelo vrijeme, prenosi Ordinacija.hr.

Nutricionistica poznatih osoba Lovneet Batra ističe: “Osjećaj gladi koji je uzrokovan i hormonima gladi u tijelu može se aktivirati iz brojnih razloga. A kako bi se protiv njih borili morate pronaći rješenje kako stabilizirati energiju u organizmu”. Najbolji način za to je da se opskrbite namirnicama bogatim nutrijentima.

Sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama je podijelio što biste trebali jesti kako biste zaustavili stalan osjećaj gladi, evo što savjetuje.

5 namirnica koje zaustavljaju osjećaj gladi

1. Bademi

Bademi su na glasu kao superhrana. Bademi sadrže zdrave masnoće, bjelančevine i ugljikohidrate. Prirodno sadrže tokoferol, pa su dugo jestivi i u dobrom stanju, pod uvjetom da nisu na svjetlu. Kao i drugi orašasti plodovi, bademi sadrže velike količine mikrominerala i vitamina, koji su topivi u masti. Vlakna i proteini koje sadrži će vas zasititi. Bogati su i antioksidantima. Magnezij, bakar, fosfor i vitamina E i B12 se nalaze u bademima.

2. Kokos

Možda to i niste znali ali kokos može poslužiti umjesto međuobroka i sigurno će zaustaviti osjećaj gladi. Trigliceridi koji se nalaze u kokosu su poznati po svojoj moči da otapaju masnoće puno brže i smanjuju osjećaj gladi te usporavaju apetiti što će dovesti do manjeg unosa kalorija posve spontano, pojašnjavaju nutricionisti. Ono što bi mogao biti najveći razlog ovom procesu je što kokos sadrži velike količine vlakana u svom mesu a upravo će vlakna dati osjećaj sitosti, ali u konačnici i poboljšati probavu.

3. Klice

Klice su niskokalorične, obiluju vitaminima C i B, folnom kiselinom, kao i neprobavljivim vlaknima, a puno je više dobrobiti zbog kojih bi trebale biti dio prehrane. Batra pojašnjava kako su često pune i proteina koji će vas zasititi, a osim toga će se sporije probavljati. Svi ti faktori mogu pomoći da ćete puno manje hrane staviti na tanjur u drugom obroku.

4. Mlaćenica

Mlaćenica (buttermilk) je produkt koji ostaje nakon izrade maslaca. Ovaj mliječni proizvod najčešće se koristi u pripremi slastica, ali i peciva. Smatra se da je odličan izvor probiotika, a kako sadrži i puno proteina uspijeva zatomiti osjećaj gladi dugo vremena. Studije također donose podatke kako sadrži i puno kalcija koji će isto tako smanjiti osjećaj gladi.

5. Sok od voća i povrća

Radi se o cjelovitom obroku, tj. napitku. Namirnice koje stavite u sok mogu vam pružiti puno antioksidanta i vlakana, ali će vas i riješiti toksina iz tijela, a bit ćete boljeg zdravlja i manje gladni. Pazite što u njega stavljate a dobra je opcija dodati i malo sjemenki za bolju probavu, prenosi Ordinacija.hr.