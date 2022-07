Šest predmeta koji su posebno prljavi tijekom ljeta – kako ih čistiti?

Podijeli:







Izvor: Karolina Grabowska/Pixabay/Ilustracija

Ljeto nudi brojne aktivnosti, ali zahtjeva ponekad i puno opreme. Možda tu istu opremu bacite negdje u kut kuće kada se vratite, ali ustvari je potrebno održavati ju čistom kako se ne bi borili protiv još jačeg nereda drugi dan.

1. Kreme za plažu

To što će na bočici za kremu i ostati malo kreme nakon mazanja ne znači da je prljava i lako ju možete obrisati krpom. No kada tu istu kremu nosite na plažu, možete računati da će se za posudu zalijepiti razne nečistoće, poput pijeska ili zemlje, što ćete osjetiti i na tijelu kad drugi put kremu nanosite, a isti taj pijesak ćete ponijeti kući u torbi. Kako biste to spriječili, izvadite ga iz torbe i operite ispod tuša kada perete sebe, piše Ordinacija.hr.

2. Torbe za plažu

Prekrasno je u pijesak gurati stopala, ali kada stavimo ruku u torbu i pronađemo puno pijeska i u njoj, to i nije tako zabavno. Neka vam postane navika da istresete sve iz torbe čim dođete s plaže, a ako imate torbu od materijala koji se pere, jednostavno ju možete isprati ispod tuša.

3. Bazeni u dvorištu

Odlična su stvar ako imate djecu a ne možete na more, ali i njih se treba čistiti. Najbolje ih je ostaviti napuhane kako bi se osušili tijekom noći, a ako mislite da je potrebno dodatno čišćenje, pošpricajte ih octom i vodom te ostavite na suncu, a naknadno dobro isperite čistom vodom.

4. Mokri ručnici

Možda su oni predmet koji nam najviše vremena oduzima tijekom ljeta jer su posvuda. Za njih je nabolje da se ispiru u mašini za rublje ili samo u sušilici ako nisu prljavi. Kad god perete rublje, ubacite koji ručnik inače će vjerojatno biti po cijeloj kući, mogu poprimiti neugodan miris, a takav ručnik sigurno ne želite nositi na plažu.

5. Prenosivi hladnjaci

Na ljetovanju ih nosimo posvuda, a to se može vidjeti i na kraju dana prema količini prljavštine na njima. Najbolje ih je čistiti tako da ih ispraznite i isperete vodom, a prethodno bacite sve ostatke hrane. Ostavite da se suše na suncu.

6. Naočale, japanke, kupaći kostimi…

Sve nam to treba da bismo uživali na plaži, a ponekad je pravi posao sve to na kraju skupiti u jednu torbi. Kako ih ne biste tražili po cijeloj kući, pametno je odrediti jedno mjesto gdje će stajati sve što vam je potrebno za plažu. Kada ga pronađete upoznajte sve ukućane s njim i upozorite da sve nakon korištenja vrate na svoje mjesto.

