Izvor: Pixabay/Ilustracija

Kako se godinu nižu jedna za drugom, mnogi počinju razmišljati o opcijama koje će nam smanjiti osjećaj da starimo. U tu svrhu dobro je znati da postoje načini na koje možete pomoći svom tijelu da uspori proces starenja. To može uključivati različite ​​aktivnosti, od uvođenja rutine vježbanja do promjene nekih životnih navika, ali i dodavanja različite hrane u vašu prehranu.

Ako želite u svoju svakodnevnu rutinu uključiti neke namirnice koje usporavaju starenje, razmislite o prijedlozima koje donosimo u nastavku, a koje predlažu stručnjaci medicinskog odbora portala Eat This, Not That!.

Bobice

Bobičasto voće je moćan izvor antioksidansa koji uklanja slobodne radikale. Oni su jedna od komponenti starenja te mogu doprinijeti stvarima kao što su pjege od sunca, bore i suha koža, tvrdi dijetetičar Sydney Greene.

Antioksidansi su opće poznati po tome što imaju supermoći protiv starenja. Ove molekule i vitamini štite stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima.

Različite vrste bobičastog voća sadrže različite antioksidanse. Međutim, borovnice su jedan od najboljih izvora za unos hranjivih tvari.

Potočarka

Potočarka je povrće blagog okusa i cvjetnog izgleda koje sadrži četiri puta više beta karotena od jabuke i 238 posto dnevne preporučene doze vitamina K na 100 grama, a ti spojevi održavaju vašu kožu mladolikom.

“Djeluje kao kožni antiseptik i zapravo pomaže povećati protok minerala iz ove biljke u stanice u koži. U osnovi, to povećava kisik u koži i sprječava starenje”, kaže dijetetičarka Amy Shapiro.

Uz to, dodaje Shapiro, potočarka je bogata vitaminima A i C, koji su i snažni antioksidansi, ali i kalcijem, koji će vaše kosti održati jakima kako starite.

Avokado

“Avokado je nevjerojatan izvor vitamina E koji također djeluje kao antioksidans i može podržati zdravlje kože i smanjiti upalu”, kaže Greene.

Vitamin E u avokadu također pomaže koži, noktima i kosi. Masne kiseline koje se nalaze u avokadu pomažu hraniti tijelo masnoćom i mineralima koji su mu potrebni za održavanje zdrave razine ulja.

Ovo voće je također korisno za vaše tijelo u zaštiti od drugih bolesti koje bi mogle uzrokovati brže starenje vašeg tijela. To uključuje potencijalno snižavanje krvnog tlaka, smanjenje rizika od metaboličkog sindroma, snižavanje “lošeg” kolesterola i zaštitu srca.

Crvene paprike

Ovo povrće je bogato vitaminom C, snažnim antioksidansom koji pomaže u poticanju proizvodnje kolagena. Također je bogato antioksidansima koji se nazivaju karotenoidi.

“Karotenoidi daju paprici crveno-žutu boju i bore se protiv upale, a istovremeno pomažu u zaštiti kože od oštećenja od sunca, zagađenja i okolišnih čimbenika”, kaže Shapiro.

Bademi

“Ovi orašasti plodovi su bogati vitaminom E koji pomaže u popravljanju oštećenja kože. Mast pomaže da koža ostane vlažna i otporna na UV zrake koje dovode do vanjskih oštećenja”, kaže Shapiro.

Bademi također imaju puno vlakana koji mogu pomoći u prevenciji bolesti srca i dijabetesa tipa 2, te pozitivno utjecati na kognitivne funkcije u kasnijim fazama života.

Namirnice u mediteranskoj prehrani

“Kada razmišljate o održavanju mozga britkim i mladim, razmislite o hrani koja se nalazi u mediteranskoj prehrani.Studije sugeriraju da je veće pridržavanje mediteranske prehrane povezano sa sporijim kognitivnim padom”, kaže Greene.

Neki primjeri ovih mediteranskih namirnica uključuju orašaste plodove , ribu, masline , mahunarke i začine.

