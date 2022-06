Podijeli:







Potraga za kvalitetnim komadom mesa u trgovini može biti prava muka. Naučite kako odabrati najbolji komad goveđeg mesa.

“Postoje različiti aspekti kvalitete govedine, a to uključuje boju, mekoću, okus, sočnost i teksturu”, navodi Xiang Yang, dr. sci., profesor na Institutu za znanost o životinjama u Americi te dodaje kako kupci moraju znati određene stvari koji komad mesa čini dobrim, piše Ordinacija.hr.

Svaki komad mesa, nalaže zakon, mora proći inspekciju i sve je dobro regulirano kako bi se osigurala kvaliteta i sigurnost mesa. Prema riječima stručnjaka, evo kako odabrati najbolji komad mesa.

1. Pazite na boju mesa

Većina se stručnjaka slaže kako će svjež i dobar komad govedine imati crvenu boju trešnje, ponekad i s naznakama ljubičaste boje, ovisi o pakiranju. Možda niste znali ali crvena boja mesa dolazi od proteina koji sadrži željezo.

“Meso koje nije izloženo zraku je češće tamnije, skoro ljubičaste boje. Jednom kada se izloži zraku, postaje crveno”, pojašnjava Mandy Carr, stručnjakinja za meso. Što je dulje meso na zraku, to će se prije boja promijeniti u smeđu, a to se viđa i kada će mesu isteći rok trajanja. Ako se pitate je li crvena boja mesa ustvari posljedica boje za hranu, evo što kaže stručnjak: “Neki komadi mesa se stavljaju u marinadu ili se dodaje okus, začini u boji no boja za meso se ne koristi”, navodi Carr.

Ako volite mljeveno meso, postoji nekoliko stvari koje trebate znati prije konzumacije

Je li meso prošarano?

Ustvari se radi o masnom tkivu koji se proteže kroz komad mesa i daje mu izgled mramora. Meso vrhunske kvalitete će biti prošarano masnoćama a odaje i da se radi o komadu punom proteina i zdravih monozasićenih masnih kiselina”, navodi nutricionistica Melissa Mitri.

2. Provjerite teksturu

Ako prstom pritisnete komad mesa i ono je mekano i gnjecavo, ili ako izgleda kao da se raspada, ne kupujte. Govedina mora biti kompaktna, čvrsta, suha… ako nije, ili se radi o lošoj kvaliteti ili se njome rukovalo na krivi način.

3. Morate razumjeti cijenu

Phi Dang, direktor tvrtke koja daje savjete vezane za kupovinu kaže kako cijena često i je indikator kvalitete, ali ne uvijek. Ponekad cijena osim toga da je meso vrhunske kvalitete otkriva i da je meso iz organskog uzgoja. Ako želite sami pitajte prodavača o tome kako je meso uzgojeno da biste lakše odabrali.

4. Znati za što se koristi govedina

Eric Clark, čija obitelj već dugi niz godina radi proizvode od mesa kaže kako bi se meso trebalo birati i prema tome kako ga planirate pripremiti. Na primjer, za variva i juhe možete koristiti meso lošije kvalitete, a one bolje kvalitete je bolje za pečenje.

5. Pazite što piše na pakiranju

Carr kaže kako morate pogledati deklaracije i etikete na pakiranju, isto tako vidjeti ima li rupica koje su dopustile protok zraka. Također nemojte kupovati meso kojem je istekao rok trajanja.

“Upravo taj datum koji otkriva do kad se meso mora potrošiti je važan jer ga se treba jesti prije isteka roka trajanja. Realno se može pojesti i 72 sata nakon isteka, ovisno o proizvodu. Ako niste sigurni u odluku, upitajte prodavača. Dobra je vijest za sve ljubitelje mesa da se danas proizvodi puno kvalitetnija govedina nego ranije.

