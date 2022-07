Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Pedijatrica otkriva koje lijekove bi roditelji trebali nositi u maloj toaletnoj torbici kada idu na put.

Ako imate putno zdravstveno osiguranje, slikajte policu i sačuvajte ju u mobitelu za slučaj da je ne budete imali uz sebe ili ne budete mogli pristupiti mailu kada vam zatreba, napomenula je pedijatrica Nataša Jovanović, a otkrila je i što bi sve “obiteljska putna ljekarna” trebala sadržavati.

Redovna terapija

Ukoliko vaše dijete koristi lijekove za neku kroničnu bolest (npr. pumpice za astmu) prvo to spakirajte jer će vam u inozemstvu biti potreban recept da biste ih kupili, što znači i pregled odgovarajućeg specijalista.

Krema za sunčanje

Za djecu birajte preparate koji u svojoj osnovi imaju mineralne mikropigmentne filtere – cink oksid i titanijev dioksid. Lako ćete ih prepoznati, to su guste kreme koje ostavljaju bijeli trag kada ih namažete. Iako ih ne volite, one su bolji izbor za dječju kožu. Kreme na bazi kemijskih filtera (avobenzon, oktokrilen, homosalate) jesu laganije i lakše za razmazivanje i upijanje, ali na suhoj i osjetljivoj koži mogu napraviti iritacije u vidu crvenila, a na masnoj koži zatvoriti pore i izazvati akne. Razlika u faktoru zaštite nije toliko bitna (SPF 30 blokira 96,8% UV zraka, a SPF 50+ 98% UV), važnije je da se krema redovno nanosi, a to je svakih 2 sata, i to u količini koja stane u savijeni dječji dlan. Djecu mlađu od 6 mjeseci nemojte mazati nikakvim kremama za sunce, neka uvijek budu u hladu, sa šeširićima, prekriveni laganom tkaninom.

Sprej za nos

Ukoliko je djetetu cure sline, a planirate put avionom, pola sata prije polijetanja i slijetanja raspršite u obje nosnice nazalni dekongestiv (to su sprejevi sa ksilometazolinom, a za bebe hipertonični sprejevi). Promjena pritiska u kabini koja se događa pri slijetanju i polijetanju, uz već zatvorenu Eustahijevu tubu zbog prehlade, pravi vakuum u srednjem uhu i izaziva bol u uhu. Vjerovatno ste nekada čuli bebu kako plače u avionu tijekom slijetanja. To je razlog zašto se djeci sa upalom uha ne savjetuje letenje.

Druga opcija je da tijekom slijetanja nešto žvačete ili gutate. Ukoliko po slijetanju osjetite da su Vam uši začepljene učinite Valsalva manevar – udahnite, zatvorite usta, začepite prstima nos, pa pušite kroz tako začepljen nos da čujete pucketanje u ušima.

Toplomjer i lijekovi za temperaturu

Ukoliko je dijete mlađe od 3 mjeseca za smanjenje temperature se preporučuje Paracetamol, za starije možete koristiti i Brufen sirup. Otvorena bočica lijeka smije se čuvati na sobnoj temperaturi, a rok trajanja je 6 mjeseci od otvaranja.

Sprej za komarce

Za djecu birajte sprejeve za komarce koji su po sastavu eterična biljna ulja i ne sadrže DEET. Nosite ih navečer uz sebe i prskajte svakih 3 sata.

Lijekovi protiv alergije

Koriste se za skoro sve alergijske reakcije uključujući i alergiju na sunce, hranu, ubode insekata.. Ukoliko vam je bitno da putna ljekarna zauzima što manje prostora birajte manja pakiranja. Lijekove uvijek nosite u originalnim kutijama zbog uputa za korištenje.

Prva pomoć za rane

Uvijek možete iskoristiti kutiju za prvu pomoć iz svog automobila, ali nije loše da uz sebe imate nekoliko sterilnih gaza 5x5cm, jedan zavoj i flastere u različitoj veličini. Na ljetovanju su najčešće ogrebotine i posjekotine. Njih ispirate 3% hidrogenom ili jodom. Ukoliko primjetite znakove infekcije, nakon dezinfekcije namažite antibiotsku mast. Praktično je ponijeti i pincetu za slučaj da morate izvaditi neki trn ili bodlju ježa. Imajte i obične fiziološke otopine za ispiranje očiju od pijeska i prljavštine.

Sredstva za rehidrataciju

Najčešće su u obliku praha u vrećicama koji se rastvara u vodi. Neka djeca prihvataju neutralne i blago slane okuse, ali postoje i s voćnim okusima. Druga opcija su već pripremljene otopine u bočicama ili u obliku šumećih tableta koje se otapaju u vodi.

Probiotici

Postoje probiotici u kapima koje se doziraju po uzrastu, u vrećicama, koji se otapaju, u kapsulama… Da bi bilo koji probiotik počeo djelovati potrebno je bar tri dana (kolonizacija crijevne flore), a preporuka je da se daju najmanje 10 dana.

Prilagodite putnu ljekarnu svojim potrebama

Obratite pažnju na problematična zdravstvenja stanja kojima je vaše dijete sklono (upala uha, mučnina u vožnji, herpes…) te prilagodite lijekove svojim potrebama, piše Nova.rs.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.