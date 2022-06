Koliki je rok trajanja čokolade i kako znamo da više ne valja?

Podijeli:







Izvor: Tetra Images / Tetra Images / Profimedia

Rok trajanja čokolade ovisi o nizu čimbenika, uključujući navedeni datum na proizvodu, način pripreme i način skladištenja čokolade.

Boja čokolade može biti od bijele do gotovo crne, a najveći postotak kakaa nalazi se u najtamnijoj čokoladi. Mliječna čokolada je inače svijetlo smeđe boje i obično je najslađa, a tamna čokolada je znatno tamnije boje i ima gorak okus.

Pokazalo se da upravo tamna čokolada može pomoći u održavanju zdravlja srca.Što je veći postotak kakaa i što je tamnije boje, to je ta čokolada bolja za vas.

Rok trajanja

Što se tiče roka trajanja, naravno da je kraći ako se čokolada ne pohranjuje ispravno. No, na čokoladama je najčešće naveden datum do kojeg ju je najbolje koristiti, a ne rok trajanja. To znači da ovaj proizvod možete koristiti i nakon isteka tog roka, odnosno nakon što prođe datum do kojeg je čokoladu najbolje upotrijebiti.

Ako je čuvate u ostavi, čokolada će biti dobra dva do četiri mjeseca. Ako je držite u frižideru, možete je koristiti četiri do šest mjeseci.

Kako znati da više ne valja?

Ako vidite male bijele točkice koje se stvaraju na rubovima čokolade, znači da se suši i stari te da neće imati tako dobar okus kao kada je svježa. Još uvijek je možete koristiti za kuhanje, ali neće biti baš tako fina.

Nakon toga, ovisno o vrsti proizvoda, može početi poprimati voštani okus. Naravno, postoje određeni zdravstveni rizici povezani s pokvarenom hranom, stoga prakticirajte tehnike vezane uz sigurnost hrane. Uz to, imajte na umu da je uvijek najbolje i najsigurnije pojesti proizvod prije isteka roka trajanja.

Čokoladu je najbolje držati na suhom i hladnom mjestu kako bi što dulje sačuvala svježinu, piše Eat by date.

