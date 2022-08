Puno je grinja: Ovaj dio dnevnog boravka vjerojatno ne čistite redovito

Podijeli:







Izvor: Pexels

Možda smatrate da je vaš dnevni boravak čist. No, unatoč tome što redovito pospremate i čistite, vjerojatno zaboravljate na jedno mjesto, a to je – prostor iza kauča. Stručnjaci smatraju da je to vjerojatno mjesto s najviše prljavštine od svih u domu.

“Kauči i sofe često se upotrebljavaju u našem domu, a s pićem, jelom i općenito opuštanjem, dolazi i mnogo nereda. Trebali biste jednom tjedno dobro usisati cijeli kauč i jastuke. Ako se može ukloniti navlaka s jastuka, skinite je i usišite tkaninu ispod”, objasnili su.

Prema mišljenju stručnjaka, trebali bismo čistiti iza kauča barem svaka dva tjedna. Potrebno je pomaknuti cijeli kauč i temeljito usisati ili pomesti i obrisati.

Što se tiče čišćenja kauča, bez obzira na to pokušavate li ukloniti mrlju s jastuka ili želite osvježiti kauč, prvo što morate učiniti jest provjeriti oznaku za čišćenje kauča i proizvode koji su sigurni za korištenje na toj vrsti materijala. Ako imate glačalo na paru, detaljno prijeđite po površini cijelog kauča kako biste uništili površinske grinje.

Ako nemate glačalo, preskočite ovaj korak i bacite se na usisavanje. Između dubinskog čišćenja, redovito osvježavajte kauč posipanjem sode bikarbone, jer se u tkaninu lako uvuku neugodni mirisi koje možete ukloniti posipanjem sode bikarbone, koja odlično upija mirise, piše The Sun.

