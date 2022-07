Pripazite! Vaša prehrana može utjecati na pojavu jedne teške bolesti

Podijeli:







Izvor: Image by Pexels from Pixabay

Ako već ne jedete hranu koja može poboljšati zdravlje vaših crijeva, možda biste trebali početi, jer je nova studija otkrila vezu između zdravlja crijeva i Alzheimerove bolesti.

Naime, istraživanje koje je provelo Sveučilište Edith Cowan, a koje je objavljeno u Communications Biology, pokazalo je da ljudi s problemima povezanim s crijevima također suočavaju s povećanim rizikom od Alzheimerove bolesti.

Nutricionista Amanda Sauceda komentirala je za Eat This, Not That! da zaključak ove studije smatra vrlo važnim unatoč tome što nismo u potpunosti svjesni na koji način su povezana crijeva i Alzheimerova bolest.

Sauceda objašnjava da je prerano reći da dobro zdravlje crijeva može spriječiti Alzheimerovu bolest, ali možemo reći da usredotočenost na vaša crijeva može imati niz prednosti.

“Postoji zajednička nit s dobrim zdravljem crijeva i zdravim kolesterolom , a to su vlakna. To znači da možete udvostručiti svoje napore fokusiranjem na hranu bogatu vlaknima”, kazala je.

Savjetuje da stvari ne mijenjate iznenada, nego malo po malo jer “crijeva vole dosljednost”.

Ukazuje i na dobrobiti probiotičke hrane poput zobi, šparoga i luka, ali isto tako ističe da se od čovjeka do čovjeka razlikuju namirnice koje najbolje odgovaraju crijevima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram