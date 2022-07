Podijeli:







Ponekad neki predmeti koje držimo u kući, mogu poslužiti puno više od osnovne namjene. Jedan od primjera su papirnati ručnici, predmet bez kojeg ne možemo i neizostavni su u svakom domu.

Ručnici se odlikuju iznimnom snagom upijanja i čvrstoćom. Bez obzira na to čistite li, kuhate, brišete ili polirate, papirnati ručnici su savršen pomoćnik.

1. Svježe povrće

Zamotajte zelenu salatu ili svježe začine u papirnati ručnik prije nego ih spremite u hladnjak i produžite njihovu trajnost. Papirnati ručnici će upiti višak vlage i tako ih zadržati svježima duže vrijeme.

2. Smeđi šećer

Svi vi koji često korsitite smeđi šećer poznato vam je da se on jako lako stvrdnjava, stoga prije nego ga stavite u staklenu posudu obložite ju papirnatim ručnikom, zatim možete staviti tu istu posudu u mikrovalnu na 10-ak sekundi i dobit ćete savršeno mekanu teksturu šećera.

3. Daske za rezanje

Većina dasaka za rezanje nema podlogu koja sprječava klizanje to možete vrlo lako riješiti uz pomoć papirnatog ručnika. Jednostavno stavite komad papira i na njega položite dasku i mirni ste. Vaša daska nakon toga nigdje ne ide.

4. Nered u mikrovalnoj pećnici

Ako nešto zagrijavate u mikrovalnoj pećnici i mislite da postoji opasnost da bi mogli isprljati mikrovalnu tako što će prskati ili se proliti, samo stavite komad papirnatog ručnika preko posude i poštedijeli ste se naknadnog dodatnog čišćenja.

5. Čišćenje kukuruza

Prilikom čišćenja svježeg kukuruza ubrzajte taj proces tako da ćete se poslužiti papirnatim ručnicima. Jednom kad ogulite gornji sloj, za uklanjanje manjih ostataka poput kukuruznih niti upotrijebite papirnati ručnik na način da samo obrišete kukuruz i biti ćete iznenađeni s kojom lakoćom ste riješili taj problem, piše Dom & dizajn.

6. Spremanje posuđa

Mnogi stručnjaci upozoravaju na moguća oštećenja koja mogu nastati na posuđu kada se sprema na hrpu, odnosno kada se posude postavljaju jedna u drugu. To može dovesti do ogrebotina na posudama koje se na daju ukloniti. Da biste to izbjegli postavite komade papiratog ručnika između svake posude i zaštitite ih na taj način.

7. Zaleđeno tijesto

Zaleđeno tijesto ili kruh jako često znaju propasti, iako su zamrznuti, zbog previše vlage zato prije nego spremite svoj kruh u zamrzivač u vrećicu ubacite komad papirnatog ručnika tako da se on pobrine za taj višak vlage i produži vijek zaleđenog kruha.

8. Filter za kavu

Ako ste ostali bez filtera za kavu, a ne da vam se ići do dućana, papirnati ručnik može poslužiti kao vrlo dobra zamjena. Namjestite ga na mjesto gdje uobičajeno ide filter i dajte mu povjerenje da će vam pripremiti odličnu kavu.

