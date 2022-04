Prakticirate li koju od ovih šest aktivnosti? Oprezno, mogu naštetiti vašem srcu

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Naše srce je osjetljiv organ koji je zadužen za pumpanje krvi i kisika u različite dijelove tijela kroz krvožilni sustav. Održati srce zdravim, ključna je zadaća za dug život bez bolesti. Kako bi se srce održalo zdravim, zdrava prehrana i redovita tjelovježba smatraju se neophodnima. Neke druge aktivnosti pak dugoročno mogu negativno utjecati i smanjiti učinkovitost vašeg srca, a povećati sklonost srčanim oboljenjima.

Times od India izdvaja šest iznenađujućih aktivnosti koje mogu naštetiti zdravlju vašeg srca.

Cjelodnevno sjedenje

Cjelodnevno sjedenje može udvostručiti rizik od zatajenja srca. Prema studiji objavljenoj u časopisu American Heart Association (AHA), oni koji se ne kreću dovoljno ili imaju tendenciju sjedenja pet ili više sati svaki dan – imaju i veću vjerojatnost za razvoj srčanih problema. Kako bi srce bilo zdravo, preporučuje se petominutna šetnja svakih sat vremena.

Ne korištenje zubnog konca

Nezdrave oralne navike ne samo da dovode do problema sa zubima kao što su upala desni i karijes, već mogu dovesti do bolesti srca i bubrega. Studija objavljena u časopisu Journal of Periodontal Research pokazala je da ljudi koji redovito čiste zube zubnim koncem imaju manju vjerojatnost da će patiti od srčanih problema. Razlog leži u tome što bakterije koje dovode do problema s desnima također mogu potaknuti upalu u tijelu, što povećava rizik od srčanih bolesti, a skrivene bakterije mogu se ukloniti upravo zubnim koncem.

Usamljenost

Da, usamljenost može biti razlog za psihičke, ali i fizičke zdravstvene probleme. Usamljeni ljudi skloniji su oboljevanju od srčanih bolesti. Provođenje vremena s obitelji i prijateljima pomaže u smanjenju razine stresa i produživanju vašeg životnog vijeka. Pokazalos se da i udomljavanje kućnog ljubimca može pomoći da unesete radost u svoj život.

Nesretna veza

Utvrđeno je da je život u toksičnoj ili nesretnoj vezi povezan s porastom srčanih problema. Naime, takve veze povećavaju razinu stresa i tjeraju osobe da se prepuste nezdravim prehrambenim navikama. To na kraju povećava rizik od srčanih problema kod parova. Sretan i zadovoljan odnos održava osobu psihički i fizički zdravom i produžuje životni vijek.

Previše vježbanja

Vježbanje je izvrsno za opću dobrobit, uključujući i zdravlje srca. Međutim, previše vježbanja, osobito kada niste u formi ili niste dugo vježbali, može stvoriti dodatan pritisak na vaše srce te povećati rizik od srčanih problema. Preveliko opterećenje i prebrz rad može povećati rizik od srčanog udara. Dakle, počnite polako i slušajte svoje tijelo dok vježbate.

Previše soli u hrani

Prekomjerna količina soli u hrani može povećati rizik od visokog krvnog tlaka i srčanih bolesti. Konzumiranje više od 5 grama soli može vas također izložiti i riziku od drugih zdravstvenih problema. Vezano uz hranu, treba napomenuti da i prerađena te nezdrava hrana mogu izložiti osobu riziku od srčanih problema.

