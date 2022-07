Podijeli:







Izvor: Pexels / Photo by SHVETS production / Ilustracija

Mršavljenje uz promjenu izgleda nosi i neke druge velike promjene. .

Gubitak kilograma nije samo odlična isprika za kupovinu nove odjeće, mršavljenjem dobivate i brojne druge benefite. Već gubitak 5-10% težine može poboljšati cjelokupno zdravlje i smanjiti rizik od kroničnih stanja, kao što su srčane bolesti i dijabetes. No, mršavljenje ima i neke druge posljedice kojih dosad niste bili ni svjesni, a možda vam se neće svidjeti.

Povećat će vam se razina energije

Iznenadit će vas količina energije koju ćete dobiti gubitkom kilograma. Zašto? Kad imate nekoliko kilograma manje, jednostavno koristite manje energije nego prije, objašnjava dr.med. Adam Tsai, liječnik u Kaiser Permanente Colorado. Lakše ćete disati, imat ćete bolju kondiciju i vaše kosti će nositi manje kilograma. Sve to dovodi do više energije, piše Živim.hr.

Ljubavna veza će proći test

Vjerojatno ćete se osjećati privlačnije nego ikad, ali novo tijelo i novo samopouzdanje neće baš dobro utjecati na odnos s partnerom. Istraživanje North Carolina State Universityja otkrilo je da iako je gubitak 30 kilograma ili više poboljšao odnos, često je druga strana osjećala ljubomoru.

“Ljudi moraju biti svjesni da gubitak težine može promijeniti odnos na bolje ili gore, te da komunikacija igra važnu ulogu u održavanju zdravog odnosa”, naveo je glavni autor istraživanja.

Možda će i partner izgubiti koji kilogram

Kada smršavite, vaš partner također može izgubiti nekoliko kilograma. Prema studiji o pretilosti, nakon šest mjeseci dijete, trećina supružnika izgubi 3 posto ili više od svoje početne tjelesne težine.

“Postoje dokazi da ljudi dobivaju na težini kada dobivaju i njihovi supružnici, a naše istraživanje sugerira da i gube kad im supružnici mršave”, kaže Amy Gorin sa Sveučilišta Connecticut.

To je možda dijelom zbog promjene prehrane jer se u kući nalazi više voća i povrća.

Manji rizik od karcinoma

Pretilost je povezana s većim rizikom od nekoliko vrsta karcinoma. Iako znanstvenici i dalje pokušavaju otkriti koja je točno veza između pretilosti i povećanog rizika od karcinoma, dosad je uočeno da višak kilograma povećava upalu, utječe na hormone i rast stanica.

Stoga je gubitak kilograma odlična metoda za sprječavanje raka bilo koje vrste.

Ako ste prije bili depresivni, to se neće promijeniti

Postaju li ljudi depresivni jer su pretili ili depresija vodi do debljanja? Zapravo, nije uvijek jednostavno dati odgovor na to pitanje. Povezanost između depresije i pretilost postoji, što znali da pretilost može voditi do depresije, ali i obratno.

“Depresija se obično smanjuje gubitkom težine”, kaže dr. Tsai za Health.

No, dodaje kako se nekim ljudima raspoloženje ne poboljšava, čak ni kad izgube 50 kilograma.

Vježbanje će postati vaša nova navika

Ako ste ikad imali višak kilograma, sigurno ste primijetili da vježbanje može biti teško. Ne samo zbog nedostatka kondicije nego vas zglobovi mogu boljeti, trbuh vam smeta pri izvođenju vježbi, a da ne spominjemo osjećaj da će vam pluća otkazati.

Fiziološki gledano, pretiloj osobi je teže odraditi neke vježbe, stoji u istraživanju Sveučilišta Michigan. U trenutku kad počnete gubiti kilograme, uočit ćete kako vam je fitness rutina puno lakša ili da se možete popeti uz stepenice bez da se zadišete.

Možda će vam se kosti promijeniti

Jeste li ikad čuli da gubitak kilograma slabi kosti? Iako je mršavljenje povezano s gubitkom koštane masti, trebate se jedino zabrinuti ako ste pothranjeni ili se držite restriktivne dijete. Nacionalna zaklada za osteoporozu ističe da gubitak kilograma ima više benefita nego rizika.

Zanimljivo je da višak kilograma može ojačati vaše kosti (jer kosti moraju nositi teže tijelo), ali isto tako može oštetiti zglobove.

Neki lijekovi vam više neće biti potrebni

Održavanje zdrave tjelesne težine može vas zaštititi od dijabetesa i srčanih bolesti. No, što ako imate neka od ovih stanja, a i prekomjernu težinu? Mršavljenje je odlična ideja. Postoji mogućnost da smanjite količinu lijekova za krvni tlak ili kolesterol.

“Stanja povezana s težinom, poput dijabetesa, obično se poboljšaju gubitkom težine”, kaže dr. Tsai.

I ne samo to, što je veći gubitak težine, to je više poboljšanja.

Koža vam se može opustiti

Jedna stvar za koju mnogi ljudi nisu spremni nakon drastičnog gubitka težine je opuštena koža. Ona neće nestati preko noći, a možda ni nikad i zbog toga ćete se možda osjećati razočarano. Nemojte biti! Napravili ste veliku stvar za svoje zdravlje i izgled, a u konačnici ste i pobijedili sebe. Postoje kirurške metode uklanjanja viška kože ako se ne možete pomiriti s opuštenom kožom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.