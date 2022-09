Popularni Zagreb Burger Festival uskoro otvara svoja vrata

Podijeli:







Izvor: Sandro Sklepić

Zagreb Burger Festival odlučio se malo skitati u vrućim ljetnim mjesecima pa je krenuo u Pulu. Super se proveo s Puležanima, a znatiželja da je dovela i do Špancirfesta, gdje se do mile volje špancirao jedanaest dana. No, došlo je vrijeme za povratak kući, jer ipak je doma najljepše pa se već uvelike sprema zasjati i zamirisati neodoljivim mesnim mirisima od 8. do 18 rujna na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Novi i kreativni koncepti, craft slastice i rashlađena pića očekuju svoje goste na petnaestak kućica. Uz mesne poslastice već poznatih hrvatskih Chefova Mate Jankovića (Institut za burgere), Ivana Pažanina ( Chef’s Burger by Ivan Pažanin), Marija Mihelja (El Toro) i Nenada Komesa (The Meat) te perspektivnog grill majstora i blogera Davora Šuškovića (BBQ Hot Yard), čiji burgeri nose originalne nazive, moći će se kušati i sočni burgeri iz Zadra s kapitalcem Blackijem (Picnic), Novog Sada (Toster) i prošlogodišnjeg pobjednika iz Dubrovnika (Guloso), koji je ovoga puta inspiraciju pronašao u likovima Marina Držića.

Premijerno će biti predstavljen i koncept 4Burgers sa smash burgerima, a stiže i otočna skupina Plavica sa Cresa. Za istančana nepca koja preferiraju biljne okuse pobrinut će se debitanti Flying Pig s otoka Hvara i Beg’s Plant Based.

Organizatori najavljuju još iznenađenja. Doomsday razna iznenađenja sprema, o kojima još nitko pojma nema. Uz rashlađena pića, originalne koktele i fina vina dobra zabava je zajamčena, a imamo i jokera – Roberta Hromalića s novom slasticom – ice cream pie, poručuju organizatori.

Ulaz na Zagreb Burger Festival je besplatan, a slasne delicije upotpunit će i odlična glazba koju će puštati DJ-i. Gdje to leti Flying Pig i koje su tajne za pripremu slasnih burgera? Svratite i otkrijte, jer Zagreb Burger Festival postao je sinonim za dobru zabavu i prvoklasne burgere, dobrodošli!

