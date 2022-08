Popularni Zagreb Burger Festival seli u Pulu i na Špancirfest

Podijeli:







Izvor: Sandro Sklepić

Zagrebački Burger Festival odlučio je ove godine, nakon šest uspješnih zagrebačkih izdanja, otići po prvi put na more. Luftić i peraje su spremni, a njegova prva destinacija je Pula, gdje će pronaći svoj kutak u Titovom parku od 12. do 28.8. Pet kućica s burgerima i jedna sa slasticama ponudit će posjetiteljima ono najbolje iz burgerskog svijeta. Čekaju vas sočne i mirisne mesne delicije, za ekipu, ljude malih nogu i za obitelji. No kako uz dobar zalogaj valja utažiti i žeđ, već nestrpljivo čekaju rashlađene pivske kapi, ljetni kokteli i fina vina, poručuju organizatori Festivala.

DJ’i će odabranim ritmovima rasplesati sve prisutne, a vjerujemo da će vam okusni pupoljci od sreće zapjevati. Stiže zadarska ekipa Picnic&Fun – pravi morski vukovi, zatim Institut za burgere s gostom Mate Jankovićem, El Toro donosi mirise i okuse južne Amerike, a po prvi put Puljani će moći probati kod 4Burgers novi burgerski hit – smash burgers. Mladi entuzijast Ivan Badžek stiže s odabranim okusima na Chef’s Burger kućicu. Za slatkoljupce tu je Robi Hromalić s ljetnom poslasticom – ledenim sladoledima od kojih je jedan i veganski.

Burger festival osim mora jako voli i varaždinski Špancirfest. Već šestogodišnjak i jedan od najpopularnijih gastro festivala u Hrvata stiže na najdugovječniji the event u Varaždin.

Pronašao je svoj burgerski kutak na Kapucinskom trgu gdje vas očekuje od 19. do 28.8. Jedva čeka da se zagriju roštilji i započne mesna rapsodija. Probajte neki od sočnih, slasnih i mirisnih oblizeka.

Morske burgerske okuse branit će ekipa iz Zadra Picnic&Fun, a tek kad probate mesne delicije koje BBQ HOT Yard spravlja u svom mirisno mesnom grill laboratoriju, ma čista divotica. Beg’s Plant Based se premijerno u Hrvatskoj predstavlja s plant based burgerima. Reshetka International, višestruko nagrađivani mobilni brand Nikole Božića opet priprema iznenađenje. The Meat by Nenad Komes će pripremati mini burgere, za one prave sladokusce, koji žele probati više okusa, a svidjet će se i malenima.

Bit će tu za svakoga ponešto, a mesne i glazbene note pobjednički su recept za dobro raspoloženje i hektolitre pozitivnih vibracija. Tekući užici čekaju vas na našim barovima – od koktela do piva, uz poneku domaću rakiju – pravi potpourri okusa da zaokruži ovaj gastro glazbeni doživljaj, poručuju organizatori.

Radno vrijeme Burger festivala u Puli bit će od 18 do 24 sata, a na Špancirfestu u Varaždinu od 17 do 2 sata.

