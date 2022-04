Podijeli:







Izvor: Photo by Klara Kulikova on Unsplash

Možda bi se ova jela i našla na jelovniku nekog restorana, ali to ne znači da su stvarno talijanske.

Ova jela zapravo su potekla iz Amerike, a samo se koriste sastojci koji se tradicionalno koriste u talijanskoj kuhinji. Evo 11 “talijanskih” jela koja to uopće nisu.

Kruh s češnjakom

Da, ukusno je, ali nije talijansko. Najsličnije talijansko jelo tome je bruschetta, ali to su tanke šnite kruha s rajčicama.

Tjestenina sa škampima

Fina putrasta tjestenina i svježi škampi, tko to ne voli? Ipak, to nije talijansko jelo. Vjeruje se da je poteklo iz talijanske kuhinje, ali su Talijani koristili maslinovo ulje i male rakove, a Amerikanci su to zamijenili maslacem i škampima…

Marinara umak

Iako je uobičajen i ljudi ga masovno stavljaju na tjesteninu i pizzu, to nema veze ni s jednim talijanskim umakom. Marinara umak gotovo isključivo čine rajčice, pravi talijanski umaci imaju malo rajčice i puno drugih sastojaka poput maslinovog ulja i začina. Tako jelo bude laganije, a okus delikatniji.

Talijanska svadbena juha

Doslovno se tako zove, a nema veze s Italijom. Većina talijanskih juha ima puno ugljikohidrata i natrija.

Talijanska peciva

Zovemo ih talijanima, ali veze s Italijom nemaju. To je američki izum prepun salame, sira i debelo narezanog povrća.

Talijanski dressing za salatu

Umak napravljen od ulja, ostva, začina, začinskog bilja, šećera i ostalog nije zapravo talijanski. Talijani salate većinom jedu samo s maslinovim uljem.

Pizza s kobasicom

To je samo još jedan američki izum. U Italiji nećete naći ništa slično ovome, njihova pizza ima manje sira i tanju koru, a od mesa većinom koriste tanko rezani pršut.

Piletina s parmezanom

Ili na engleskom chicken parmesan. To jelo u talijanskoj kuhinji ne postoji, izmislili su ga Amerikanci.

Špagete s mesnim okruglicama

Također američki izum. U Italiji se mesne okruglice poslužuju zasebno, obično kao predjelo, dok talijani rijetko miješaju meso s tjesteninom.

Alfredo tjestenina

Ovu tjesteninu ćete također pronaći samo u Americi. Spravlja se oh vrhnja za kuhanje i parmezana, ali Talijani gotovo nikad ne koriste vrhnje za kuhanje u receptima.

Pohani štapići mozzarelle

Jedina veza ovih štapića i Italije je mozzarella, sir koji potječe s juga Italije. Inače, je ovo u potpunosti američka izmišljotina, piše Eat this.

