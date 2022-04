Istina ili mit: Poboljšava li mrkva vid?

Podijeli:







Izvor: Photo by Nick Fewings on Unsplash

Zdrava prehrana jedna je od ključnih stvari za dobro funkcioniranje svih tjelesnih funkcija i za održavanje zdravlja. Kada se priča o tome koja je hrana najbolja za vid, mnogima prvo na pamet padne mrkva.

Optometrist koji se bavi različitim problemima s vidom, Joel H. McGahen, objasnio je poboljšava li mrkva vid.

Mrkva je bogata beta-karotenom, koji tijelo koristi za proizvodnju vitamina A. Dobre su za snižavanje razine kolesterola i za poboljšanje vida. Vitamin A pomaže oku da pretvori svjetlost u signal koji se šalje mozgu, omogućujući vam da bolje vidite pri slabom svjetlu.

Ako je osoba slabovidna ili ima bilo kakve probleme s očima, odmah treba posjetiti stručnjaka radi pravilne dijagnoze i liječenja.

Prema studijama, još uvijek je nejasno koliko mrkve treba pojesti da bi se poboljšao vid. Većina istraživanja usmjerena je na beta-karoten ili dodatke vitamina A, ali ne posebno na mrkvu.

Kontrolna studija iz 2005. uspoređivala je različite namirnice bogate vitaminom A koje mogu pomoći kod noćnog sljepila kod trudnica. Rezultati su pokazali da pri tome može pomoći redovito jedenje mrkve, i to oko 127 grama šest dana u tjednu.

S druge strane, neke studije sugeriraju da se beta-karoten ne pretvara u vitamin A i da bi ljudi trebali uzimati samo suplemente. Uz to, ako jedete previše mrkve, to neće popraviti vid, navodi se u studijama. Kada imate dovoljno beta-karotena u svom tijelu, on se neće pretvoriti u vitamin A. Tijelo prirodno reagira na prekomjernu proizvodnju vitamina A kako bi spriječilo nakupljanje tvari do toksičnih razina.

Budući da nema jasnih pokazatelja da mrkve popobljšavaju vid, optometrist McGahen savjetuje da ih jedete koliko želite. Za dobar vid, u prehranu uključite i zeleno, lisnato povrće s visokim sadržajem luteina i zeaksantina poput špinata i kelja, savjetuje Dr-mcgahen.

