Podijeli:







Izvor: Science Photo Library / Sciencephoto / Profimedia

Društvena anksioznost obuhvaća nervozu i osjećaj nelagode u društvenim situacijama. Radi se o strahu ili nervozi u situacijama kad mislite da "vas ljudi gledaju" ili kad mislite da bi vas drgui mogli vidjeti u negativnom svjetlu premda takvi strahovi nisu racionalno opravdani.

Zbog toga ljudi koji pate od tjeskobe često izbjegavaju druženja ili ograničavaju svoj društveni život. To se odnosi na različite scenarije, od javnog nastupa do upoznavanja novih ljudi.

Psihoterapeutkinja Kati Morton odlučila je ljudima približiti ovaj problem kako bi ga znali prepoznati ako se s njim susretnu u životu. Stoga otkriva pet jasnih znakova da se možda borite s tjeskobom, odnosno anksioznošću.

Izrazito ste samosvjesni

Budući da većina tjeskobe proizlazi iz osjećaja straha da ćemo napraviti nešto čime ćemo se osramotiti ili da se nekome nećemo svidjeti, ljudi mogu postati izrazito svjesni svega što rade i govore, a da ne govorimo o izgledu”, objašnjava Morton.

To često rezultira pokušajem planiranja situacijama u kojima bi se mogli naći, uvježbavanjem razgovora ili pokušajem oponašanja tuđih reakcija. No, što više to radimo, to smo manje prisutni u vlastitim interakcijama i Morton upozorava da takav obrazac ponašanja može negativno utjecati i na posao koji radimo i na osobne veze.

Bojite se interakcije i izbjegavate je

Savršeno je normalno osjećati nervozu kad primjerice upoznajete nekoga prvi put ili prije nego što ćete održati govor pred publikom. Međutim, ako patite od društvene anksioznosti, onda će se i uobičajene interakcije poput dogovora za kavu s prijateljem ili traženje pomoći od kolege činiti kao napor i nešto teško.

Neprestano vrtite u glavi konverzacije koje ste vodili

Potreba da u mislima prolazimo susrete i razgovore koje smo vodili, velik je znak tjeskobe. Ovakva kompulzija može dovesti do poremećaja spavanja.

Imate probavnih problema

Nakon što ste isključili moguće fizičke uzroke mučnine ili proljeva, to može biti vezano uz tjeskobu. “Kad smo pod stresom, tijelo otpušta hormone koji mogu negativno utjecati na mikrofloru u probavnom sustavu. To pak može dovesti do napuhnosti, vjetrova, mučnine, proljeva i drugih problema”, kaže Morton.

Puno se znojite

Znojenje je normalan biološki proces kojim se tijelo hladi. Međutim, znojenje pod stresom je zapravo reakcija na brigu, nelagodu ili sram, a posebno se onda znoje lice, vrat i leđa, piše Yahoo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram