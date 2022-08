Podijeli:







Izvor: Piotr Marcinski / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Mnogi od nas dan započinju šalicom kave kako bi se razbudili, ali osim kofeina postoje i drugi načini koji vam mogu pomoći u tome.

Hranjivi međuobroci

Jedan od razloga zašto se poslijepodne osjećate pospano jest težak obrok koji ste pojeli tijekom ručka. Naime, probavljanje hrane može oduzeti dosta energije pa se možete osjećati umorno i omamljeno. Uz to, mnogi posežu za slatkim stvarima koje nam daju nalet energije, no to nije baš najbolja opcija. Bolje bi bilo pripremiti neke zdrave, hranjive grickalice i pločice jer će takvi hranjivi međuobroci moći održavati razinu šećera u krvi.

Završite tuširanje hladnim ispiranjem

Tuširanje vam zasigurno može pomoći da se razbudite, ali trebali biste ga završiti hladnim ispiranjem. Naime, zbog tople vode se možete osjećati opušteno i pospano, a hladna voda će vas razbuditi.

Vježbajte

Još jedna tehnika koju možete koristiti da se razbudite jest vježbanje. Čak i ako odvojite samo 10 minuta za vježbanje, to je dovoljno da vam se ubrza rad srca i da vam krv pumpa kroz cijelo tijelo. Možete skakati, trčati neko vrijeme ili se baviti bilo kojom drugom fizičkom aktivnosti i primijetit ćete da vam je mozak puno budniji i oštriji, a više se nećete osjećati ni pospano.

Preskočite ugljikohidrate za doručak

Ako želite održati razinu energije stabilnom tijekom jutra kako biste je mogli obnoviti do ručka, izbjegavajte unos ugljikohidrata tijekom doručka. Ugljikohidrati mogu uzrokovati prebrzi porast šećera u krvi, a zatim dolazi do pada, piše healthybuilderz. Bolja opcija je da pojedete hranu bogatu proteinima kao što su jaja, žitarice i voće.

Sunce

Provedite neko vrijeme na suncu i primijetit ćete da vam do dati nalet energije. Ako vam se ujutro pomalo spava, isprobajte ovu tehniku.

