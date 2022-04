Pet popularnih doručaka koji vam skraćuju život

Podijeli:







Izvor: - / Wavebreak / Profimedia

Za dugovječnost je bitno i što unosimo u organizam.

Nije svejedno što ćete pojesti ujutro za prvi obrok. Ako ujutro pojedete nutritivno bogat doručak i ostatak dana ćete se osjećati bolje. Određene namirnice, pak, najbolje ej izbjegavati, pogotovo ako želite živjeti dugo. U nastavku je popis doručaka koji skraćuju život.

Zašećerene pahuljice

Fine su i jednostavne za spraviti, ali stalno jedenje pahuljica punih šećera može ostaviti trajne posljedice po vaše zdravlje. Najpopularnije pahuljice obično su bogate šećerom, a imaju jako malo proteina. To znači da podižu šećer u krvi, a na kraju postanete jako nervozni i gladni. To dovodi do toga da u nastavku dana jedete više šećera, što pak može rezultirati dijabetesom ili srčanim problemima.

Slanina

Većina ljudi voli slaninu, ali kao i sa svim drugime, nije dobro pretjerati s njome. To je jako procesuriano meso koje je prepuno soli, koja podiže krvni tlak. uz to može sadržavati i aditive poput nitrata koji su se pokazali jako nezdravi za probavni trakt.

Krafne i peciva

Super je ponekad se počastiti nekom slasticom pa makar i za doručak, ali ako to prakticirate svakodnevno možete si na vrat navući zdravstvene probleme.

Za početak, u krafnama i pecivima je puno kalorija. Ipak, najveći problem je količina šećera koja je u njima. Jednom kada pojedete tako nešto, vaše tijelo mora proizvesti dovoljno inzulina, a naglo dizanje šećera, uvijek će dovesti i do naglog pada šećera, zbog čega ćete htjeli još ugljikohidrata i šećera.

Kobasice i hrenovke

Slično kao slanina, i kobasice mogu dovesti do zdravstvenih poteškoća jer su jako procesuirane.

Zašećerena pića

Iako ovo tehnički nije hrana, nego piće, mnogi ujutro preskaču doručak i piju razna pića od kave. Često su ona jako zašećerena što može pojačati upalne procese u tijelu i povećati rizik od pretilosti ako ih pijete svaki dan, piše Eat this.

