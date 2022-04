Podijeli:







Izvor: Corey Jenkins / ImageSource / Profimedia

Teretana, izgleda, nije baš najčišće mjesto.

Razmišljate li o tome koliko su prljavi i potencijalno opasni predmeti koje koristite kako biste izveli vježbu? Rezultati studije koja je provedena 2019. godine u magazinu BMC Infektivne Bolesti donose odgovor na ovo pitanje.

Znanstvenici koji stoje iza ove studije analizirali su površinu s predmeta koje najviše i najčešće volimo koristiti – plus jedan iznenađujući predmet, a na njima su pronađeni uzorci bakterije Staphylococcus aureus (Zlatni stafilokok), a ona je poznata po tome da može uzrokovati razvoj infekcije.

Najprljaviji predmeti u teretani

Autori studije su prikupili uzroke s 18 predmeta iz 16 prostora za vježbanje u Americi, ukupno 288 uzoraka. Nakon što su proveli mikrobiološka istraživanja, saznalo se kako su 4 predmeta u teretani često dom zlatnom stafilokoku: medicinska lopta (62 posto), šipka za zgibove (62 posto), ploče za utege (56 posto), ručka trake za trčanje (50 posto). Još je jedan predmet, koji se ne odnosi direktno na trening, pun bakterija, a u pitanju je pipa za vodu. Zanimljivo je da svi ovi predmeti sadrže više bakterija od kvake na vratima u teretani (19 posto).

Nađena i MRSA, bakterija otporna na antibiotike

Od 288 uzoraka, 110 je bilo pozitivno na zlatni stafilokok, a 77 pozitivno na MRSA-u, zlatni stafilokok otporan na antibiotike. Ove “superbakterije” se smatraju puno ozbiljnijima jer se teže liječe, a često se javljaju kao infekcija kože koji mogu izgledati kao prištići, ubod pauka, a mogu se razviti u bolne čireve koji zahtijevaju intervenciju liječnika.

“Ponekad će bakterija ostati u koži, ali isto tako može ući duboko u organizam te uzrokovati potencijalno opasne infekcije kosti, zglobova, krvnih žila, srca i pluća”, upozoravaju autori studije.

Neke teretane su opasnije

Od 16 testiranih teretana, pregledane su obične teretane, one u zajedničkim centrima i one u bolnicama. Najviše bakterija je pronađeno u teretanama u velikim centrima, mada autori navode kako razlika u postotku bakterija i nije bila tako velika, do 10 posto.

Ono što se učinila kao razlika jest to što su ti prostori i puni MRSA bakterije, 52 posto “običnih” teretana je kolonizirano bakterijom otpornom na antibiotike, dok je samo 5 posto teretana u bolnicama pozitivno na ovu bakteriju. Tim je dalje nastavio provjeru i uzorke testirao na Panton-Valentine leukocidin (PVL), toksin povezan s ozbiljnim kliničkim simptoma MRSA infekcije. Otkrili su kako su samo tri predmeta pozitivna na PVL, a svi se nalaze u običnim teretanama.

Kako se zaštititi?

Centar za prevenciju bolesti (CDC) ističu da iako je MRSA otporna na antibiotik, i dalje možete uvelike utjecati na to kako se zaštititi tako da se prije i nakon treninga otuširate ili temeljito operete ruke. Stručnjaci savjetuju da svu opremu prije korištenja dobro obrišete dezinfekcijskim maramicama i da ne dirate stvari koje se nalaze u svlačionici, poput ručnika i sapuna. Kako se ova bakterija lako šiti dodirom, bilo bi pametno ne dirati druge ljude u teretani. Ako mislite da bakteriju niste izbjegli, svakako se obratite liječniku.

Dermatolozi savjetuju da tijekom vježbanja ne dodirujemo lice kako ne bismo prenijeli štetne mikroorganizme koje pokupimo rukama. Općenito treba paziti da se, koliko je moguće, nepokrivenim dijelovima kože ne dodiruju sprave i površine.

Zato se preporučuje da se površina za vježbanje dodatno prekrije ručnikom. I rukavice za vježbanje mogu poslužiti kao djelomična zaštita od izravnog kontakta s kontaminiranim spravama.

Uznojenu odjeću odmah treba skinuti nakon vježbanja, ne samo zbog neugodnog mirisa i moguće prehlade nego i zato što može izazvati bakterijske infekcije kože, piše Ordinacija.

