Pet jednostavnih načina kako da naučite psa da ne dira vaše stvari

Izvor: Dmitry Tkachuk / Alamy / Alamy / Profimedia

Svaki se vlasnik psa bar jednom našao u situaciji da se mora boriti sa psom koji uzima i grize njegove stvari. Uporan pas jednostavno ne može ili ne želi shvatiti što je njegovo, a što je vaše i konstantno se pokušava igrati, gristi ili ukrasti neke od vaših stvari. Bez obzira radi li se o omiljenim papučama, novinama, dječjim igračkama ili čak odjeći i namještaju, ova navika može biti iritantna, ali i opasna za vašeg psa.

Najčešća reakcija kada vidite psa u akciji je da kažete “ne” ili “pusti”, uz energično naganjanje po kući i pokušavanje da mu otmete predmet koji je prisvojio. Pas ponekad naganjanje i vikanje shvati kao igru pa se to pretvori u začarani krug psećeg lošeg ponašanja i vašeg pokušavanja da ga zaustavite.

1. Zadržite smirenost

Prvi korak u zahtijevanju onog što je vaše ključ je cijelog procesa: zadržite mirnoću i ne reagirajte instinktivno vičući i loveći psa. To može biti teško za postići ako vaš pas uzima nešto što vam je vrijedno ili što može lako uništiti, ali je važno kako bi uspješno savladali prvu fazu i nastavili dalje kroz sljedeće faze.

Ako vaš pas postane uzbuđen, uvrijeđen ili pod stresom zbog situacije, čak i ako je ona loša, samo će je dodatno eskalirati i dovesti do toga da pas uporno traži nove stvari koje bi ukrao ili žvakao ili s kojima bi se igrao kako bi prevladao tjeskobu i zadovoljio potrebu za žvakanjem.

2. Pobrinite se da vaš pas zna da je kriv

Ne bacajte se za psom i ne pokušavajte mu istrgnuti predmet iz usta, ali nemojte ni vikati ili udariti psa. Privucite pseću pažnju koristeći se njihovim imenom i pokretom kako biste ga natjerali da vas pogleda, a zatim izdajte naredbu koju prepoznaje.

Ovo dodatno osnažite tako što ćete položiti ruku na pseći vrat ili bok kako biste ga prisilili da se okrene prema vama i slijedi naredbu, umjesto da se usredotoči na predmet.

3. Odvratite psu pozornost

Jednom kada je pas predao sporni predmet, odvratite mu pozornost od predmeta tako što ćete mu ponuditi alternativu ili nagradu, kao što je prikladna igračka koju posebno voli ili poslastica. Ako niste uspjeli uvjeriti psa da pusti predmet u drugoj fazi, ova faza se može koristiti kao pregovaranje, kako biste uvjerili psa da vam preda ono što želite u zamjenu za nešto drugo.

Nikada nemojte ponuditi psu zamjenu, a onda mu uzeti i zabranjeni predmet i ono za što ste ga mijenjali. Tako ćete samo postići da vaš pas odbija slične pogodbe u budućnosti. Uvijek se pobrinite da je pas pustio predmet koji želite prije nego što mu ponudite alternativu. Ne prihvaćajte mogućnost da pas zadrži oba predmeta ili da traži sporni predmet nakon što je već uzeo zamjenu za njega.

4. Preuzmite vlasništvo nad predmetom

Ovo je jako važno i to ne znači samo da ćete podići predmet koji je pas ispustio i otići s njim. Dajte do znanja svom psu govorom tijela i tonom glasa da je predmet koji je uzeo vaš i da nije za dijeljenje. Ovo je efikasna metoda komunikacije s vašim psom, jer tako komunicira vođa čopora i to je jezik koji će vaš pas lako razumjeti.

5. Osigurajte alternativu

Žvakanje stvari, zakapanje igračaka ili čuvanje “blaga” prirodna su ponašanja za psa. Ako ih vaš pas prakticira na kriv i neprimjeren način, ponudite mu alternativu. Psi uživaju žvačući stvari kako bi otklonili bol zubi koji rastu u ranoj dobi ili, kada odrastu, kako bi se riješili stresa ili se zabavili. Psu osigurajte dovoljno igračaka koje može žvakati kako bi imao zanimaciju i prestao uzimati vaše stvari umjesto toga, piše Index.

