Ovo su namirnice koje je najgore jesti nakon isteka roka

Izvor: Shutterstock

Ako ste slučajno pronašli čašicu jogurta duboko u svom hladnjaku i nemate pojma otkad je tu, provjerit ćete prvo datum otisnut na pakiranju. Ako je istekao, možda ćete se pitati biste li ga ipak možda smjeli jesti, osobito ako uzmete u obzir nova poskupljenja hrane. Je li sigurno pojesti takvu namirnicu?

Zanimljivo je da datumi na pakiranju ne govore cijelu priču. “Ljudi te datume često nazivaju ‘rokovima valjanosti’, ali njih zapravo određuje proizvođač i tiču se kvalitete, a ne sigurnosti”, kaže dr. sc. Don Schaffner, prehrambeni mikrobiolog i ugledni profesor na Sveučilištu Rutgers. “Boja, miris i okus hrane se mijenjaju tijekom vremena, tako da je ove datume postavio proizvođač kako bi značili rok u kojem je ta namirnica najbolja za jelo.”

Kako znati kad je vrijeme za bacanje neke hrane?

“Hlađenje namirnice u hladnjaku ne ubija nastale bakterije, samo usporava njihovo umnožavanje,” kaže dr. Schaffner. To znači da životni vijek vaše hrane može biti kraći nego što mislite. Mnogi čimbenici utječu na trajanje hrane, kao primjerice način na koji se s njom rukovalo prije nego što ste je kupili, skladištenje u supermarketu i način na koji ste je čuvali kod kuće.

Budući da je većina čimbenika izvan vaše kontrole, pravilno skladištenje kod kuće može pomoći da vaša hrana traje što duže. Evo popisa hrane koju je najbolje ne konzumirati nakon isteka roka:

Mliječna formula za bebe

“Ovo je najvažnija namirnica na popisu”, kaže dr. Schaffner. “To je jedini izvor prehrane za bebe koje se hrane adaptiranim mlijekom. Znamo da sadrži navedene hranjive tvari do datuma na ambalaži, a hranjenje bebe formulom kojoj je datum prošao može dovesti do toga da bebi nedostaje važnih hranjivih tvari.”

Jaja

“Jaja imaju rok trajanja od tri do pet tjedana”, kaže Isabel Maples, glasnogovornica Academy of Nutrition and Dieteticsa. “Čak i ako rok trajanja prođe, i dalje su u redu za jelo ako ste ih čuvali u hladnjaku.” Ali sva razbijena jaja bacite zbog rizika od salmonele.

Mlijeko, vrhnje za kuhanje i vrhnje za šlag

“Mliječni proizvodi sadrže proteine koji su dobri mediji za rast bakterija”, kaže klinička dijetetičarka Katherine Zeratsky, koja radi pri klinici Mayo. “Ako razviju kiselkasti miris, mijenjaju boju ili se zgrušavaju, bacite ih.” Obično ove vrste mliječnih proizvoda traju tjedan dana nakon otvaranja. Sirovo nepasterizirano mlijeko nije sigurno za konzumaciju nakon isteka roka ni pod kojim okolnostima.

Ulje za kuhanje

Većina ulja izdržat će godinu dana na polici i oko šest mjeseci nakon otvaranja. Držite ih podalje od topline i svjetlosti i tako im produljite životni vijek. Kad se počnu kvariti, razvijaju užegli, gorak okus i treba ih baciti, kaže Maples.

Salata i kupus

Ako je mokro, ovo povrće će se brže kvariti. U hladnjaku može izdržati oko 5 dana.

Salame

Osim ako ne kupujete unaprijed zapakirano delikatesno meso u hermetički zatvorenoj ambalaži, salame vam mogu trajati oko 3 do 5 dana u hladnjaku, kaže dr. sc. Londa Nwadike, stručnjakinja za sigurnost hrane pri Državnom sveučilištu Kansas i Sveučilištu Missouri. Nemojte čekati da postane sluzavo ili smrdljivo – do tada bi već moglo biti prekasno. Pokvarene delikatese mogu sadržavati listeriju, koja raste čak i na niskim temperaturama i može uzrokovati groznicu, bolove u mišićima, proljev i ozbiljne komplikacije kod trudnica.

Bobičasto voće

Svježe bobičasto voće prepuno je antioksidansa, ali se može brzo pokvariti, pa ga iskoristite unutar 3 do 5 dana od kupnje. Možete ga i zamrznuti do godinu dana ako ga nećete moći odmah pojesti. Operite ga neposredno prije jela (oprano bobičasto voće koje ponovno spremite u hladnjak brže će se kvariti), kaže Maples.

Svježe meso

Velik dio svježeg sirovog mesa koje se prodaje u trgovinama kontaminirano je salmonelom, E. coli i drugim bakterijama koje mogu uzrokovati bolesti koje se prenose hranom, pa ga treba konzumirati ili zamrznuti prema datumu upotrebe – prije nego što se bakterije namnože.

Ali čak i prije isteka datuma, morate biti oprezni i provjeriti je li meso pripremljeno na odgovarajućoj temperaturi. Najveći rizik predstavlja mljevena govedina, kaže Deborah Orlick Levy, savjetnica za zdravlje i prehranu, jer se s njom više rukuje tijekom obrade, prenosi Index.

