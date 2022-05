Podijeli:







Izvor: Ghislain & Marie David de Lossy / ImageSource / Profimedia

Neke osobe su jednostavno bezobraznije od drugih. Oni prevrću očima ispred vas, agresivni su, pričaju drugima iza leđa... Prema astrologiji, ovo je pet najbezobraznijih horoskopskih znakova.

Ovan

Ovan je daleko najgrublji i najkonfliktniji znak zodijaka. Oni su strastveni i spontani, ali nikada neće odustati od svađe. Zapravo, često je oni sami i započinju. No, važno je znati da Ovan sam po sebi ne pokušava biti zao.

VEZANA VIJEST Uvijek ima kontrolu nad svojim životom: Ovo je najveličanstveniji znak horoskopa

Ovnovi su brutalno iskreni i njihova impulzivna priroda ne dopušta im da se suzdrže. Možda ih smatrate neuljudnim, ali ćete s njima uvijek znati na čemu ste.

Jarac

Jarčevi su prizemljeni, zbog čega ponekad ne obraćaju pažnju na emocije te mogu biti vrlo grubi. Oni zapravo nisu orijentirani na rješenja, pa će vam reći gdje ste zabrljali i očekuju da ćete to sami popraviti.

Djevica

Djevice su praktične, marljive, kritične, a ponekad mogu biti prilično grube. Zbog želje da budu analitične i učinkovite, osobe rođene u ovom znaku mogu se lako sukobiti s drugim ljudima. Ironija je što zapravo i tada pokušavaju pomoći.

VEZANA VIJEST Ne vjerujte im lako: Šest najvećih lažljivaca u horoskopu

Djevice često vjeruju da je iskrenost i izravan najbolji način da daju povratnu informaciju. Dakle, ako vam je šef ili kolega rođen u ovom znaku, očekujte prilično teške ocjene učinka. Djevice mogu stvarno uznemiriti osjetljive ljude.

Škorpion

Škorpioni su tajanstveni, ljubomorni, ogorčeni i intenzivni pa vas ne treba iznenaditi da su popisu najbezobraznijih znakova. Za razliku od mnogih drugih znakova koji su nenamjerno nepristojni, Škorpion može biti strateški i namjerno nepristojan.

Takvi su najčešće u situacijama kad osjećaju da je njima ili nekome tko im je blizak učinjena nepravda.

Lav

Osobe rođene u ovom znaku vole biti u središtu pažnje. No, Lavovi imaju jako nisku toleranciju za one koji se ne slažu s njima. Zbog potrebe da uvijek budu u pravu mogu biti jako otvoreni i izravni pri čemu mogu zanemariti tuđe osjećaje, piše Best life.

Srećom, Lavovi obično ne pokušavaju biti nepristojni namjerno. Oni su ponosni i samouvjereni, što u nekim okolnostima može izgledati nepristojno.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.