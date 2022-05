Ovo su kućanski poslovi koje trebate raditi samo jednom u godini

Podijeli:







Izvor: Wavebreak / Profimedia

Neke kućanske poslove treba obavljati svakodnevno. To uključuje pranje posuđa, brisanje kuhinjskog pulta, sklanjanje igračaka... No, postoje i neki poslovi koje je dovoljno obaviti jednom godišnje.

Pranje prozora

Vanjsku stranu prozora dovoljno je oprati jednom godišnje, a onu unutrašnju možete češće. Kada je u pitanju pranje vanjske strane prozora, preporučuje se da se radite u kasnu jesen.

Pranje zavjesa

Pranje zavjesa može biti prilično zamoran posao, no dobra vijest je što je zavjese sasvim dovoljno oprati jednom godišnje. Pri tome je potrebno pažljivo pročitati upute za pranje kako ne biste oštetili zavjese.

Očistite madrac od prljavštine

Madraci su leglo prljavštine. Na njima se nalaze razne bakterije, slina, znoj, mrtve stanice kože… Jednom godišnje skinite zaštitnu prevlaku s madraca i operite je u vrućoj vodi. Dobro usisajte madrac i sve oko njega, a potom tretirajte mrlje vodikovim peroksidom.

Operite tepih i presvlake namještaja

Poželjno je dubinski očistiti tepih jednom godišnje, a za to možete unajmiti stručnjaka ili to učinite sami usisavačem i proizvodima za čišćenjem, piše Lifehacker. Uz to, ne zaboravite oprati i presvlake koje imate na namještaju, a najlaške je da ih operete u perilici rublja.

