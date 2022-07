Podijeli:







Pexels

Sve sobne biljke imaju različite prednosti, uključujući miris, poboljšanje kvalitete zraka, pa čak i sprječavanje infekcija.

Plijesan se razvija na mjestima s puno vlage, a posebice je često vidljiva u kupaonicama. Ne samo da izgleda loše, nego može naštetiti zdravlju ako se ne liječi. Stručnjaci su podijelili listu najboljih sobnih biljaka koje pomažu u sprječavanju plijesni i grinja.

Prema riječima stručnjaka, biljka sanseverija može pomoći u sprječavanju plijesni i grinja.

“Kvaliteta zraka još je jedan čimbenik koji može imati velik utjecaj na to koliko dobro osoba spava. Provodimo puno vremena udišući vlagu iz naše spavaće sobe, a to se može pogoršati ako zatvorimo vrata (jer će to smanjiti cirkulaciju zraka). Ako u zraku ima puno vlage, to može povećati vjerojatnost pojave plijesni i grinja, što će utjecati na vašu sposobnost disanja tijekom cijele noći. Sanseverija ( u narodu poznata i pod imenom svekrvin jezik) može biti od velike pomoći u tome jer će pumpati kisik u vašu spavaću sobu što poboljšava kvalitetu zraka”, kažu stručnjaci za Express.

Ako smatrate da neka od soba u vašem domu ima problem sa suhim zrakom, stručnjaci preporučuju kupnju Spatifiluma.

“Oni mogu povećati vlažnost vaše spavaće sobe do pet posto što može pomoći osobama sa suhom kožom i kosom, ali i sa statičkim elektricitetom te pomoći osobama koje su podložne prehladi. Tako ne samo da će osoba imati bolji noćni san, već će se i osjećati bolje, a u pitanju je biljka koju možete držati u spavaćoj sobi jer ne zahtijeva puno zalijevanja ili svjetla”, kažu stručnjaci.

Također mogu apsorbirati plijesan i plijesan, što ih čini izvrsnim za prostorije gdje je plijesan prisutna.

Zeleni ljiljan i bršljan također mogu ukloniti plijesan koje se prenosi zrakom i formaldehid iz zraka u zatvorenom prostoru.

Još jedna sjajna biljka za pročišćavanje zraka i prostora je aloe vera, poznata po svojoj sposobnosti da umiruje kožu. Stručnjaci su istaknuli da noću oslobađa kisik, što može pomoći u pročišćavanju zraka. “To nam olakšava disanje dok spavamo, a ova biljka je posebno izvrsna i za pročišćavanje benzena i formaldehida”, poručili su.

Aloe vera treba samo malo sunčeve svjetlosti da bi uspijevala, a odlična je za držanje u sobi jer je poznati sukulent pa joj je potrebno vrlo malo zalijevanja jer održava vlagu u lišću.

“Bilje u domu ne samo da izgleda sjajno, nego je i korisno za vaše mentalno zdravlje. Pročišćavanjem zraka i uklanjanjem svih toksina koje možda udišete, oni pozitivno utječu na kvalitetu vašeg zraka, a čak se pokazalo da smanjuju razinu tjeskobe i stresa. Ako se dobro brinete o svojim sobnim biljkama i presađujete ih po potrebi, one bi trebale napredovati tijekom cijele godine kako biste mogli uživati ​​u estetskim i zdravstvenim prednostima. Ako ste netko tko se bori da zalijeva svoje biljke i održava ih na životu, potražite one za manje održavanje koje mogu preživjeti u manje specifičnim uvjetima”, poručio je Jay Riggs, stručnjak za wellness u Zeal CBD-u, prenosi Poslovni dnevnik.

