Ovo je pet idealnih međuobroka za vaš šećer u krvi

Bez obzira trebate li kasnojutarnju energiju, popodnevni oporavak ili "gorivo" nakon treninga, međuobroci pomažu da izdržite do sljedećeg pravog obroka. Međutim, ako imate problema s razinom šećera u krvi, od vitalnog je značaja da se odlučite za hranu koja će pozitivno utjecati na vaše zdravstveno stanje u tom segmentu.

Eat This, Not That izdvaja pet međuobroka koji vam mogu pomoći u kontroli šećera u krvi.

Kriške jabuke + maslac od kikirikija

Stručnjakinja Molly Hembree pojašnjava da je jabuka dobar izvor ugljikohidrata u obliku prirodnog šećera – fruktoze. U kombinaciji s maslacem od kikirikija dobit ćete i potrebne proteine, a ​​koji pomažu u kontroli šećera u krvi.

Jabuka pomaže usporiti probavu, što sprječava nagli porast šećera u krvi. Osim što su prepune vitamina, jabuke su također pune polifenola, antioksidansa za koji je utvrđeno da potiče oslobađanje inzulina iz gušterače. To pomaže tjelesnim stanicama da apsorbiraju šećer i na taj način smanje njegovu razinu u krvi.

Osim toga, maslac od kikirikija prepun je zdravih masti.

Svježi sir + breskve

“Svježi sir, posebno oni s malo masnoće, izvrstan je izvor proteina koji, u kombinaciji s voćem poput breskve, može pomoći povećati unos vlakana i stabilizirati šećer u krvi”, također je navela Hembree.

Breskve se smatraju voćem s niskim glikemijskim indeksom, što znači da ne podiže naglo razinu šećera u krvi. Također su prepune kalija, vitamina A i C, što pozitivno djeluje na zdravlje srca, smanjenje upala i poboljšanje probave.

Humus + mrkva

Mrkva je povrće s niskim udjelom ugljikohidrata, bez škroba, što znači da nema značajan utjecaj na razinu šećera u krvi.

Osim što nudi izvor proteina, slanutak – glavni sastojak humusa – sadrži zdrave masti koje pomažu u usporavanju apsorpcije ugljikohidrata, dopuštajući da se šećer otpušta u krvotok stabilnijom brzinom.

“Korištenje humusa kao umaka za povrće s dobrim sadržajem vlakana, poput mrkve, pomoći će održati razinu šećera u krvi”, pojasnila je Hembree.

Jogurt + borovnice

Iako jogurt može biti skriveni izvor dodanog šećera ako se odlučite za aromatiziranu varijantu, konzumacija običnog, nemasnog ili grčkog jogurta zapravo može pomoći u održavanju razine šećera u krvi na nižoj razini zato što ima puno proteina i malo ugljikohidrata.

Odlična kombinacija uz jogurt su borovnice za koje je utvrđeno da su bogate antioksidansima i vlaknima imaju brojne zdravstvene prednosti.

Bademi + naranče

Naranče su još jedno voće koje ima nizak glikemijski indeks i visok sadržaj vlakana. Za zaokruživanje nutritivnog profila ove grickalice idealni su bademi koji također sadrže vlakna, kao i proteine ​​i zdrave masti.

