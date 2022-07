Ovo je najnezdravija vrsta jogurta koju možete jesti

Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Možda ste primijetili da odjeljak u trgovinama koji sadržava jogurte postepeno raste, a osobito posljednjih nekoliko godina. Visokoproteinski, obični, s okusom, bez laktoze i s malo ugljikohidrata samo su neki od opisa koji se dodaju na ambalažu, da bi se ponudila opcija za različite preferencije i zdravstvena stanja ljudi.

Iako je raznolikost dobra, nažalost, mnoge dostupne opcije su poprilično siromašne, a ponekad i štetne, kad je riječ o sastavu hranjivih tvari. S obzirom na to da postoji toliko opcija koje su prepune šećera i umjetnih sastojaka i sadrže malo proteina, postoje karakteristike koje morate imati na umu kada birate jogurt za svoje kućanstvo. Na primjer, jedna od najnezdravijih vrsta jogurta koju možete kupiti je ona koja ima puno dodanog šećera i vrlo malo proteina, piše Index.

Šećer je jedan od zabrinjavajućih sastojaka na popisu s ambalaže. Dok neki brendovi u svojim proizvodima koriste umjetne zaslađivače kako bi ih prodali kao niskokalorične, mnogi drugi brendovi plasiraju vrste bogate šećerom kako bi zadovoljili preferencije djece i odraslih.

Koji su rizici dodanog šećera u jogurtu?

Prema Harvard Healthu, dodani šećer može povisiti krvni tlak, povećati kroničnu upalu i dovesti do debljanja, dijabetesa i bolesti masne jetre, a sve je to povezano s povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara.

Američko udruženje za srce preporučuje da žene ne konzumiraju više od 25 grama dodanog šećera dnevno, dok bi muškarci trebali ograničiti unos na 36 grama. Dok većina vrsta jogurta imaju određenu količinu dodanog šećera, opcije bez laktoze obično su iznenađujući krivac unosa prekomjerne količine dodanog šećera.

Naime, mnogi ljudi automatski misle da je opcija bez laktoze zdravija; međutim, to su vrste koje mogu biti najnezdravije, kako tvrdi nutricionistica Melissa Rifkin u članku za Eat This, Not That. Kaže da neke opcije sadrže čak oko 70 posto dnevnog preporučenog unosa za žene, i to samo u jednoj porciji.

Ove velike količine šećera uobičajene su među jogurtima bez laktoze, a neke veganske opcije također mogu sadržavati malo proteina, čak samo oko 1 gram po porciji, što je gotovo beznačajna doza.

Stoga, kombinacija velikih količina šećera i vrlo niskog sadržaja proteina čini nepoželjnu i nezdravu opciju, zaključila je Rifkin.

