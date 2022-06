Ovih pet horoskopskih znakova ne podnosi ideju braka

Podijeli:







Postoje ljudi koji vole ideju ranog braka i jedva čekaju svoj poseban dan, ali postoje i oni koji preferiraju prilično neovisan život i žele ostvariti svoje ciljeve i snove prije nego što se opredijele za brak.

Prema Pinkvili, postoji pet horoskopskih znakova koji mrze ideju braka i daju prednost svojim ambicijama nad svim ostalim.

Rak

Rak radije ostaje sam i živi samostalnim životom. Ne sviđa mu se ideja o ranom braku i snažno vjeruje u to da se sve događa u pravo vrijeme i da nema potrebe žuriti u te stvari. Želi iskusiti nekoliko aspekata života prije nego što se obveže svom partneru.

Bik

Bikovi također mrze ideju braka. Oni su neovisni i ne žele imati posla s obvezama. Oni zapravo znaju da brakovi, posebno oni rani, nisu za svakoga i da se uopće ne uklapaju u njihove planove. Često pronalaze sreću u sebi i vjeruju da treba odvojiti vrijeme prije nego što donesu najvažniju odluku u svom životu.

Vaga

Vage mrze brakove. Radije će ostati same nego odabrati neprikladnog partnera. Vjeruju da treba odvojiti vremena prije donošenja bilo kakve odluke. Za njih je to jedna od onih kalkulativnih odluka koju više vole donijeti nakon što su o tome dobro razmislili.

Riba

Ribe baš i ne vole brakove. Za to krive prošla iskustva ili svoja očekivanja od mogućeg supružnika. Ribe nikad nisu za brakove. Čvrsto vjeruju da ne žele ništa osim najboljeg bez obzira na to koliko godina ili desetljeća za to treba.

Strijelac

Strijelac je dobar u donošenju odluka. Intuicija ljudi rođenih u tom znaku često ih vodi prema sreći, no njihovo šesto čulo traži od njih da se ne vjenčaju ako ne zaključe da su pronašli svog idealnog partnera. Donose proračunate odluke i brak nije iznimka, prenosi Index.

