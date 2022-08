Podijeli:







Izvor: Pixabay/ Ilustracija

Pospremanje stana vjerojatno nikome nije omiljena aktivnost, osim možda rođenima u znaku Djevice. Iako većina nas voli boraviti u urednom i lijepom prostoru, sam proces čišćenja nije toliko zabavan pa ga ponekad odgađamo. Astrolozi smatraju da ljudi rođeni u ovim znakovima izbjegavaju kućanske poslove češće od ostalih.

Blizanci

Blizanci imaju toliko dogovora i planova da jednostavno ne stignu pospremiti stan. Kada se konačno na to odluče, nešto im odvrati pažnju, primjerice poziv prijatelja ili zanimljiva tv-emisija. Nimalo im ne smeta ako su im po stanu razbacane čarape, knjige i časopisi, čaše i tanjuri, a ni prašina im neće zadati glavobolju. Blizanci uvijek imaju nešto zanimljivije na rasporedu od pospremanja, piše Index.com.

Ribe

Iako je u njihovom stanu uvijek nered, Ribe to vole nazivati kreativnim kaosom. Tvrde da točno znaju gdje se što nalazi pod hrpom odjeće, knjiga ili crteža, no u praksi to i nije tako jer nikada ne mogu isprve pronaći ključeve od stana ili punjač za mobitel. Ne žele priznati da su suviše lijene da bi pospremale pa im je lakše pretvarati se da je to odraz njihove kreativnosti i umjetničkog duha.

Strijelac

Strijelci su uvijek usredotočeni na nove avanture. Imaju pregršt ideja i planova kako se što bolje provesti, a pospremanje stana nije njihova ideja dobre zabave. Radije će se naći s prijateljima, zaputiti se u šetnju ili nekamo otputovati. Ne zabrinjavaju se ako je na namještaju debeli sloj prašine ili ako suđe nije oprano jer im je veća briga kako se dobro proveseliti i zabaviti.

