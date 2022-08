Ovi horoskopski znakovi najviše lažu, nemojte im vjerovati

Podijeli:







Izvor: Image by jacqueline macou from Pixabay

Svi ponekad lažemo. Možda to radimo iz dobrih namjera jer ne želimo nekoga povrijediti ili lažemo da sebi olakšamo život. S druge strane postoje ljudi kojima je laganje uobičajena pojava i koji su se toliko u tome usavršili da više i ne osjećaju grižnju savjesti.

U astrologiji se smatra da ovi znakovi najčešće lažu pa im ne treba vjerovati:

Blizanci

Blizanci su najveći lažljivci Zodijaka. Oni to rade za svoju korist pa prilagođavaju istinu situaciji, ali lažu i zato što mogu. Žele provjeriti koliko su njihovi sugovornici inteligentni i hoće li shvatiti da im nisu iskreni. Ponekad iznose laži iz ozbiljnijih pobuda, primjerice da se izvuku iz nečega što im je naporno, no najčešće to rade iz zabave i pritom uopće ne osjećaju grižnju savjesti.

Lav

Budući da im je bitno mišljenje okoline, Lavovi često lažu zbog želje da se predstave u što boljem svjetlu. Preuveličat će svoju ulogu u nekom podvigu ili si pripisati nepostojeće osobine. Žele da drugi misle da žive na visokoj nozi pa će lagati o tome što sve posjeduju i kamo su putovali. Dobro paze da im se laži ne otmu kontroli jer za njih nema veće sramote od toga da budu razotkriveni.

Ribe

Ovi ljudi ne lažu samo druge, već i sebe. Toliko su osjetljivi da im je lakše stvoriti pogrešnu predodžbu o nekoj situaciji, nego se s njom suočiti. Kada lažu, ne rade to iz loših namjera, već žele sebe prikazati kao žrtvu ili pak vole dodati malo začina i dramatike u dosadnu svakodnevicu. Problem nastane kada zaborave kome su što slagale pa gotovo uvijek budu uhvaćene na djelu.

Vaga

Vage spadaju među one koji najčešće lažu iz dobrih namjera. One su toliko ljubazne i uviđavne da nikoga ne žele povrijediti pa će dijeliti komplimente o vašoj novoj frizuri ili će vas uvjeravati da vam nove hlače izvrsno stoje, čak i ako to baš i nije istina. Prepredenije među njima često lažu kako bi pridobili povjerenje nekoga od koga mogu imati koristi, prenosi Index.

