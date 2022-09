Ove namirnice morate baciti čim im istekne rok trajanja!

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Mnoga hrana se može jesti i nakon što prođu rokovi trajanja budući da ti datumi odražavaju kvalitetu hrane, a ne njezinu sigurnost, osim formule za bebe. Dakle, sve dok se nije pokvarila, takva hrana trebala bi biti dobra za jelo.

Međutim, postoje određene namirnice koje zahtijevaju strogo pridržavanje roka trajanja, poput mesa i određenih mliječnih proizvoda.

Ovu hranu je najbolje baciti odmah nakon što joj istekne rok trajanja, piše 24 sata:

Meki sirevi

Trajanje: Jedan do dva tjedna, ovisno o vrsti mekog sira, međutim, treba ih baciti na prvi znak kvarenja.

Općenito je pravilo da što je sir mekši, to je rok trajanja kraći, pa je za krem sir rok najviše dva tjedna, a za ricottu tjedan dana, kažu stručnjaci iz američke Akademije nutricionizma i dijetetike.

Hrana u staklenkama

Trajanje: Mjesec ili godinu, ovisno o hrani, međutim, treba ih baciti ako se javi promjena boje ili neobičan miris. Možda se čini da namazi i umaci traju vječno, ali to što su u staklenoj posudi u hladnom hladnjaku ne znači da su nedodirljivi bakterijama.

Ako primijetite da pluta voda na vrhu, promjenu boje ili čudan miris, najbolje je da hranu bacite bez obzira na to koliko je dugo bila u hladnjaku.

Krumpir salata

Trajanje: Tri do pet dana. Slično namazima u staklenkama, salate od krumpira, tunjevine ili jaja osjetljivije su na razvoj bakterija jer su im izloženije. A nakon što je vaša salata kontaminirana, postoji veći rizik od trovanja hranom.

Svježe meso

Trajanje: Vodite se rokom trajanja. Sa svježim mesom obično imate posla s rokom, koji trgovini govori zadnji dan kada taj proizvod može držati u prodaji, a vama kazuje do kada ga morate pojesti ili zamrznuti.

Mljeveno meso

Trajanje: Dva dana nakon kupnje, ako nije zamrznuto. Stručnjaci upozoravaju da mljeveno meso treba pojesti ili zamrznuti u roku od dva dana od kupnje, bilo da se radi o govedini, svinjetini, puretini, janjetini ili nekoj drugoj vrsti.

Hladni naresci

Trajanje: Tri do pet dana. Šnite šunke i puretine trajat će samo tri do pet dana, prema riječima stručnjaka, stoga je važno kupovati samo ono što ćete realno jesti tijekom tog razdoblja, osim ako to ne planirate zamrznuti.

Riba

Trajanje: Jedan do dva dana nakon kupnje. Riba nije ništa manje sklona bakterijama od mesa i treba je konzumirati jedan ili dva dana nakon kupnje.

Školjke

Trajanje: Tri do pet dana, ovisno o vrsti. Kao i drugi plodovi mora, sirove školjke treba smjesta staviti u hladnjak prije nego što se bilo koja bakterija razvije da izazove bolesti koje se prenose hranom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.