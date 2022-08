Ovaj trik za pohranu mesa pomaže da duže traje i ostane sočno

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Pogreške u skladištenju hrane mogu imati velike posljedice. U najgorem slučaju, možete završiti s bakterijskom infekcijom ili trovanjem hranom. Ipak, postoji nekoliko savjeta za sigurno skladištenje mesa.

U čemu čuvati meso?

Meso bi trebalo biti čvrsto omotano kako bi se smanjila izloženost zraku.

“Mesarski papir je izvrstan za hladnjak, jer je napravljen tako da se meso u njemu može skladištiti nekoliko dana”, kaže Heather Marold Thomason, osnivačica i glavna mesarka Tvrtke Primal Supply Meats. “Ako želite smrznuti meso u mesarskom papiru, čvrsto zamotani komad mesa ispustite u vakum vrećicu kako biste smanjili izloženost zraku i vlazi.”

Zamrzavanje i odmrzavanje

“Uvijek preporučujem stavljanje mesa u zamrzivač dok je još svježe, tako da bi ostalo takvo još nekoliko dana”, kaže Thomason. Ako želite zamrznuti meso u posljednjem trenutku kako biste izbjegli propadanje, stavite naljepnicu na njega kako biste se podsjetili da ga skuhate čim se odmrzne.

Što je manje vremena zamrznuto, to će bolje zadržati svoju kvalitetu. Ali općenito govoreći, meso možete čuvati u zamrzivaču do godinu dana.

Koji je najbolji način odmrzavanja mesa?

Nježno odmrznite meso. Brzo zamrzavanje i nježno odmrzavanje najbolji su način da se izbjegne ugrožavanje kvalitete mesa. “Idealni način je planirati jedan dan unaprijed i premjestiti meso iz zamrzivača u hladnjak”, kaže ona. Međutim, imajte na umu da velikim komadima mesa (poput smrznute puretine i svinjskog ramena) može trebati i nekoliko dana da se odmrzne u hladnjaku.

VEZANE VIJESTI Ovo nikada ne biste trebali skrivati od svog doktora Nedostatak vitamina B12: Znak upozorenja koji se može pojaviti kada se probudite

“Ako ne uspijete planirati unaprijed, meso možete brzo odmrznuti u zdjeli hladne vode. Za mala pakiranja mesa (oko pola kilograma) to ne traje jako dugo – otprilike sat vremena. Odmrzavanje većih komada može potrajati i do dva sata. Ne bih preporučila brzo odmrzavanje bilo čega preko 3 do 4 kilograma.”

Je li odmrzavanje u mikrovalnoj u redu?

“Ne bih to preporučila. Hladno, nježno odmrzavanje jedini je način da se tekstura i kvaliteta mesa zaštite od promjene”, kaže Thomason.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.