Podijeli:







Izvor: Pixabay

Svaki tjedan na društvenim mrežama pojavi se još jedan trik koji nam često štedi vrijeme i novac – i pomaže nam da bolje razumijemo svijet ljepote.

Najnoviji se odnosi na čišćenje četke za kosu, a mogao bi i otkriti zašto se kosa tako često masti, čak i odmah nakon pranja.

TikTokerica @everything_tidy odlučila je istražiti koliko je prljavštine u četkama za kosu. U svom videu objašnjava da je čula da se kosa može brzo zamastiti ne samo zbog folikula dlake već i zbog prljave četke, piše Metro.

VEZANE VIJESTI Male, ali moćne: Evo što sve sve možete očistiti s tabletama za perilicu suđa Ispravite pogreške: Koju odjeću treba prati češće, a koju rjeđe?

“Stavila sam sve svoje četke u sudoper i ostavit ćemo ih tamo neko vrijeme. Koristila sam se toplom vodom i šamponom”, objasnila je u videu.

Nakon nekog vremena pogledala je vodu u sudoperu i otkrila da je postala tamnosmeđa.

“Ostavila sam ih na sat vremena i vratila se provjeriti vodu… O, moj Bože, to je odvratno. Dame, ne zaboravite oprati četke za kosu. Nisam ni znala da su u takvom stanju”, zaključila je.

Mnogi korisnici bili su užasnuti rezultatima njezina eksperimenta.

“Neeee!! Moram ovo učiniti sutra”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: “Odmah kupujem novu četku za kosu i počinjem od nule.”

Drugi su bili šokirani što ljudi nisu svjesni ove metode čišćenja. “Zbunjuje me što ljudi to nisu znali. To je isto kao i pranje četkica za šminku”, glasio je jedan komentar.