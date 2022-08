Podijeli:







Izvor: Vladislav Muslakov/Unsplash

Sve veći broj ljudi osjeća nemir dok njihovo tijelo pokušava utonuti u san. Ako imate problema sa spavanjem, možete poraditi na uklanjanju stresa, boljoj prehrani, tjelovježbi, no postoji jedna jednostavna metoda. Naime, neki liječnici tvrde da spavanje u čarapama može pomoći da zaspite.

Kako pomaže spavanje u čarapama?

Nošenje čarapa u krevetu može poboljšati cirkulaciju u nogama, što dovodi do toga da se krvne žile šire, navodi istraživanje objavljeno u časopisu European Sleep Research Society. Kao rezultat toga, temperatura vašeg tijela se smanjuje, a to je znak da se vaše tijelo priprema za san, piše Živim.hr.

vezana vijest Najbolje vrijeme za spavanje: Zašto je najzdravije ići u krevet baš tada?

Cirkadijalni ritam (vaš unutarnji sat koji kontrolira spavanje i budnost) pomaže regulirati nekoliko tjelesnih funkcija, uključujući vašu unutarnju tjelesnu temperaturu, koju određuje okolina, prema Američkom udruženju za spavanje.

Spavanje u čarapama potiče krvne žile u nogama na širenje, tijelo tako opušta toplinu, što znači da ovaj jednostavan čin može potaknuti vaše tijelo da pokrene proces hlađenja, što vas na kraju natjera da zaspite.

Kako spavati bolje kad imate problema sa stresom?

Postoje brojna istraživanja koja potiču spavanje u čarapama, navodi dr. Andrea Spaeth, istraživač spavanja na Sveučilištu Rutgers. Pregled iz 1999. godine objavljen u časopisu Nature otkrio je da je stupanj proširenosti krvnih žila u koži šaka i stopala, koji povećava gubitak topline na tim ekstremitetima, najbolji fiziološki prediktor brzine kojom će osoba utonuti u san.

To znači da osobe koje imaju tople dlanove i stopala mogu brže zaspati nego oni kojima su navedeni ekstremiteta hladni. Sobna temperatura mora biti hladna da bi ovo djelovalo, ističu autori studije.

Još jedna mala studija, objavljena 2018. godine, analizirala je učinke nošenje čarapa tijekom spavanje kod šest mladih muškaraca. Istraživači su otkrili da su muškarci zaspali u prosjeku 7,5 minuta brže i spavali 32 minute dulje u usporedbi s onim koji su spavali bez čarapa na nogama.

To ne znači da ćete oblačenjem čarapa odmah zaspati tijekom dana ili noći. To jednostavno može biti još jedna od metoda uspavljivanja, navodi dr. med. W. Christopher Winter, istraživač medicine spavanja u Charlottesville Neurology and Sleep Medicine.

Savjeti za spavanje u čarapama

“Pripremite par velikih, mekanih čarapa za spavanje”, predlaže dr. Winter. Možete ih obući oko sat vremena prije spavanja ili neposredno prije nego što legnete u krevet.

Isto tako, snizite temperaturu u spavaćoj sobi. Spaeth predlaže između 15° i 20° Celzijevih. Ako je soba vruća, nošenje čarapa neće pomoći jer vazodilatacija (širenje krvnih žila) u vašim stopalima neće biti dovoljno da se suprotstavi toplini ostatka vaše spavaće sobe.

Važna je i cjelokupna higijena spavanje. Zamračite sobu, krevet koristite samo za spavanje, izbjegavajte ekrane prije sna i nastojte svaku večer leći te svako jutro se ustati u isto vrijeme.

Imajte na umu da spavanje u čarapama možda jednostavno nije za vas, i to je u redu. Ovo metoda će vam pomoći, samo ako vam to odgovara.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.