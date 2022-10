Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Otkako je pandemija počela slušamo da moramo paziti na higijenu i prati ruke redovito kako bismo zaštitili sebe i druge od virusa. To je svakako točno, ali vas može navesti da mislite da je svaki dan potrebno temeljito ribati cijelo tijelo.

No, to ne mora biti slučaj. Ustvari, pretjerano tuširanje ili kupanje može donijeti samo probleme, a ne olakšanje. Prema riječima liječnika, samo tri dijela tijela trebate svakodnevno prati sapunom – ispod pazuha, prepone i stopala.

Ostatak tijela? Samo isperite vodom. Sandy Skotnicki, liječnica i profesorica dermatologije na sveučilištu Toronto još je prošle godine objasnila da ribanjem cijelog tijela sapunom i vodom može dovesti do problema s kožom, poput nastanka ekcema i ostalih stanja.

Umjesto “ribanja” cijelog tijela, fokusirajte se na dijelove koje treba temeljito oprati. Ako perete cijelo tijelo sapunom možete uništiti sve korisne bakterije koje se na koži nalaze, dodala je dr. Robynne Chutkan, osnivačica centra za Žene u Marylandu.

Dijelovi tijela trebaju određene bakterije, navodi, a kada ih isperemo sapunom, smanjuje se otpornost na određene viruse, što vas stavlja u situaciju u kojoj se možete razboljeti.

“Osim ako niste završili utrku po blatu, jedina mjesta koja stvarno trebaju temeljito čišćenje tijekom dana su pazuh i prepone. Ostali dijelovi tijela bi se trebali samo isprati, pa čak i ako ste došli s treninga“, dodaje liječnica. Jedna je studija iz 2018. godine pokazala da osobe koje na koži nemaju spomenute bakterije jesu u rizičnoj skupini od nastanka nekih bolesti.

Upravo su spomenuta mjesta na tijelu ona gdje se nastanjuju gljivice ili gdje može urasti dlaka i dovesti do infekcije, a radi se i o mjestima na tijelu gdje se nalazi i najosjetljivija koža. Ipak, ono što trebate prati svaki dan i to što češće, pogotovo u vrijeme pandemije, jesu – ruke.

Kako ‘zdravo’ prati ruke?

Za pranje ruku, sada kada to iz epidemioloških razloga moramo raditi češće, radije koristimo ona sredstva koja čuvaju hidrolipidni sloj kože poput sindeta, kremastih i uljnih gelova za pranje. Sva sredstva za pranje sadrže surfaktante, koji uklanjaju nečistoće, razlažu masnoću, no važno je da nisu agresivni, ne narušavaju hidrolipidnu barijeru i ne uzrokuju suhoću i iritaciju kože ruku. To osobito vrijedi za osjetljivu kožu i onu sklonu dermatitisu. Bez obzira na epidemiološku situaciju, nije potrebno da sadrže dezinficijens, piše Ordinacija.

Zgodan trik je da se za pranje ruku koriste sredstva za tuširanje namijenjena suhoj, osjetljivoj koži, koja se nalaze u velikim pakiranjima s dozerom na potisak – dugo će trajati, ruke će biti čiste i njegovane, uštedjet će vam vrijeme i novac”, objašnjava dr. sc. Jelena Meštrović Štefekov, spec. dermatovenerologije i dodaje:

“Između pranja ruku i dezinficijensa, kad god možete, odaberite pranje ruku. Voda mora biti mlaka, ne hladna ni prevruća. Nakon pranja ruke je potrebno dobro obrisati, ne ostavljati mokre i po mogućnosti namazati hidratantnom kremom. Navečer prije spavanja savjetuje se upotrijebiti masnu kremu, koja najbolje regenerira zaštitni sloj kože.”

