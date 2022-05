Podijeli:







Gubljenje kilograma nije nimalo lako, a široka paleta raznoraznih dijeta koje se kunu u uspješnost, nimalo ne olakšava situaciju.

Kako uz sve te oblike dijeta i vrsta hrane znati koji je najbolji izbor za vas? Novo istraživanje objavljeno u časopisu New England Journal of Medicine olakšat će vam izbor jer barem jednu popularnu dijete odmah možete izbaciti iz odabira.

Takozvano periodično gladovanje, odnosno dijeta prema kojoj smijete jesti samo u točno određenom dijelu dana (intermittent fasting diet) uopće nije učinkovita. Štoviše, nije ništa učinkovitija od običnog brojanja kalorija.

U istraživanju je sudjelovalo 139 pretilih pacijenata i imali su strogo određen režim prehrane. Jedna je grupa obuhvatila ljude koji su smjeli jesti samo u točno određeno vrijeme, i to od 8 ujutro do 16 sati, dok je druga grupa mogla jesti u bilo koje vrijeme, no imali su ograničenje pri unosu kalorija.

Kroz godinu dana obje grupe su se morale pridržavati ograničenja unosa kalorija koje je za muškarce bilo od 1.500 do 1.800 kalorija dnevno, a za žene od 1.200 do 1.500 kalorija dnevno.

118 od 139 sudionika stiglo je do kraja tog jednogodišnjeg režima. Gubitak kilograma u grupi s vremenskim ograničenjem u prosjeku je bio 8 kilograma, a u grupi koja je imala samo ograničenje dnevnih kalorija 6,3 kilograma. No, analizirali su se i rezultati opsega struka, BMI-ja, tjelesne masnoće, krvnog tlaka te neki rizični faktori.

Pokazalo se da u grupi koja je imala vremensko ograničenje, nije bilo nikakvog snažnijeg učinka na gubitak kilograma, tjelesne masnoće i rizične faktore.

Također, nije bilo značajnih razlika među grupama kad se u obzir uzme broj neočekivanih medicinskih problema koji su se dogodili tijekom istraživanja.

Ova studija potvrđuje jednu raniju u kojoj su u kliničkom istraživanju uključili 116 odraslih koji su patili od pretilosti. Istraživanje je pokazalo da kod periodičnog gladovanja dolazi do vrlo blagog smanjenja kilograma, u prosjeku 1,17 posto. To se nije puno razlikovalo od kontrolne grupe u kojoj su u prosjeku izgubili 0,75 posto težine, prenosi Eat This.

