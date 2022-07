Podijeli:







Izvor: Aniyora J/Pixabay/Ilustracija

Osim što se koristi u tradicionalnoj kuhinji, ima brojne zdravstvene prednosti.

Piskavica je biljka koju možete konzumirati na različite načine. Možete jesti njezine sjemenke, unijeti je kroz čaj, začine i dodatke prehrani. Zašto biste ju trebali jesti? Ima brojne zdravstvene prednosti, a jedna od najvažnijih je da može kontrolirati dijabetes tipa 2 i kolesterol u krvi.

Biljka je to slična djetelini koja se često koristi u tradicionalnoj kuhinji, a raste na Mediteranu i u zapadnoj Aziji. Čak je i prorok Muhamed za nju rekao: “Da znate vrijednost ove biljke, plaćali bi njenu težinu u zlatu”, piše Živim.hr.

Koje su dobrobiti piskavice?

Iako su istraživanja o piskavici ograničena, nekoliko studija je pokazalo da ova biljka pomaže sniziti razinu šećera u krvi kod dijabetičara. Metaanaliza 12 studija objavljenih u časopisu Journal of Ethnopharmacology pokazala je da piskavica značajno smanjuje razinu šećera u krvi kod osoba s dijabetesom ili preddijabetesom, i to kad se razina mjeri natašte.

Ako razina šećera natašte dugo ostane visoka, povećava se rizik od drugih bolesti kod osoba s dijabetesom tipa 2 kao što su:

– srčane bolesti

– bolesti bubrega

– dijabetička neuropatija (oštećenje živaca)

– karijes i bolesti desni

– gubitak sluha i vida

Jedina nuspojava konzumacije ove biljke koju su istraživači primijetili su probavni problemi.

Može regulirati kolesterol

Piskavica može smanjiti razinu kolesterola, što znači da može smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Metaanaliza iz 2020. objavljenja u časopisu Phytotherapy Research ističe da suplementi piskavice:

– značajno smanjuju razinu ukupnog kolesterola

– smanjuju razinu LDL (lošeg) kolesterola

– povećavaju razinu HDL (dobrog) kolesterola

Inače , biljka je bila osobito učinkovita kod dijabetičara, a oni imaju dvostruko veću vjerojatnost da će razviti bolesti srca.

Istraživači vjeruju da piskavica može biti korisna u kontroli faktora rizika bolesti srca (kao što je visoki kolesterol) u kombinaciji s lijekovima i promjenom načina života. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se razumjelo koliko je ona zapravo učinkovita.

Može ublažiti menstrualne grčeve

Piskavica se često spominje kao lijek za menstrualne grčeve, a i neka istraživanja to potvrđuju. Studija iz 2014. godine objavljena u časopisu Journal of Reproduction & Fertility, u kojoj je sudjelovala 101 žena, otkrila je da piskavica ublažava grčeve. Naime, one sudionice koje su uzimale 900 mg praha sjemenki piskavice prva tri dana menstruacije su prijavile značajno smanjenje grčeva od onih iz kontrole skupine.

Isto tako, dodaci prehrani koji sadrže piskavicu mogu smanjiti i druge simptome menstruacije, kao što su:

– umor

– glavobolja

– mučnina

– povraćanje

– nesvjestica

Može povećati razinu testosterona kod muškaraca

Studija na 30 muškaraca koji su četiri puta tjedno išli na trening snage ispitivala je učinak dnevnog uzimanja 500 miligrama ekstrakta piskavice. U usporedbi s onima koji su uzimali placebo, ispitanicima se značajno povećala razina testosterona, kao i razina snage, a pojačao se gubitak masnog tkiva. Istraživanje na 60 zdravih muškaraca koji su tijekom šest tjedana uzimali svaki dan po 600 mg suplementa s ekstraktom piskavice i mineralima pokazalo je da im se poboljšao libido, seksualna izvedba i snaga.

Veća studija, na 120 zdravih muškaraca koji su uzimali jednaku količinu suplementa tri mjeseca, pokazala je poboljšanja u postizanju i održavanju erekcije, ali i češće spolne odnose te više razine testosterona.

Rizici

Iako je konzumacija ove biljke sigurna u malim količinama, ali potrebno je ispitati njezinu sigurnosti u većim. Isto tako, ne bi ju trebale konzumirati trudnice ni djeca. Također može uzrokovati potencijalne nuspojave, kao što su:

– proljev

– nadutost

– mučnina

– plinovi

Pad šećera u krvi kada se uzima u velikim količinama

Ako ste zainteresirani za isprobavanje piskavice u terapijske svrhe poput onih gore navedenih, razgovarajte s liječnikom. Ne postoji standardizirana preporuka za dozu piskavice, tako da vam stručnjaci mogu pomoći da odredite količinu te koliko dugo trebate uzimati dodatke piskavici.

Kako konzumirati piskavicu?

– ako koristite sjemenke piskavice, namočite ih preko noći da omekšaju

– koristite ju u jelima koja se dulje kuhaju kako bi se okus u “primio”

– dodajte smrznute ili osušene listove piskavice u umake, curry i jela od povrća

– sjemenke piskavice možete natopiti u kipućoj vodi te tako pripremiti čaj od ove biljke

