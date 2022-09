Ova biljka uljepšat će svaki dom, a jednostavna je za održavanje

Podijeli:







Izvor: Unsplash/Ilustracija

Begonia Maculata poznatija kao točkasta begonija šarmantna je cvjetnica veoma neobičnih listova. Osvaja na prvu jer je iznimno efektna, ali i veoma jednostavna za održavanje.

Točkasta begonija biljka je koja s gornje strane zelenih listova ima nepravilne bijelo točkice, a ako se malo bolje zagledate primijetit ćete kako su bijele točkice prošarane srebrnim, gotovo sjajnim šljokicama. Jako fora, zar ne? S donje strane listova točkasta begonija je u potpunosti tamno crvene boje, slično kao i Calathea makoyana. Uz čarobne listove koji se čine gotovo nacrtanim, begonija i cvjeta, piše tportal.hr.

vezana vijest Ne treba ih zalijevati: Ove biljke su otporne na sušu

Točkasta begonija cvjeta u ‘grozdovima’ s bijelim zvonolikim cvjetovima sa žutim središtem i to od veljače do travnja. No, obzirom da je sobna biljka svojim bi vas cvjetovima mogla iznenaditi i u drugim mjesecima. Ako ste se pitali mirišu li cvjetovi begonije, odgovor je da ne mirišu, ali su estetski veoma lijepi.

Smještaj i zalijevanje

U prirodi Begonia maculata obitava u sjenovitim područjima, no u kućnom uzgoju odgovara joj puno indirektne svjetlosti i blago vlažno tlo. Biljka se zalijeva jednom tjedno s oprilike 2-3 dcl vode za teglicu promjera 12 cm. PS. Pola sata nakon zalijevanja izlijte višak vode iz ukrasne teglice kako ne bi došlo do truljenja korijenja.

Bitno je naglasiti kako je begonija otrovna ukoliko se proguta, stoga ju čuvajte na povišenim mjestima dalje od kućnih ljubimaca ili djece.