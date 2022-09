Podijeli:







Izvor: Annie Spratt/ Unsplash

Postoji mnogo načina sušenja odjeće u zatvorenom prostoru tijekom hladnijeg vremena. No, postoji jedan problem s kojim se mnogi ljudi susreću, a to je da odjeća zaudara na plijesan i vlagu. Srećom, stručnjaci za čišćenje otkrili su zašto se to događa i kako spriječiti taj problem, piše Express.

Dakle, zašto odjeća ima taj neugodan miris? Bez obzira na to koliko je jak miris omekšivača koji se koristi, miris vlage je uzrokovan zarobljenom vlagom u odjeći. Ako nakon sušenja ostane malo vlage, odjeća će zaudarati na vlažnost čak i kada se na kraju potpuno osuši. Miris će se posebno osjetiti ako odjeću složite i stavite u ladicu ili ormar dok je još vlažna, a ostavljanje mokre odjeće u perilici predugo također ju može učiniti smrdljivom, piše Večernji list.

Isto vrijedi i ako ostavite mokru odjeću u sušilici, a niste ju uključili. Vlaga i zatvoreni prostor recept su za pljesnivi miris”, objasnio je stručnjak za čišćenje u Clean House Fast-u, Nick Ellis.

VEZANA VIJEST Omekšivač za rublje može uništiti ovih pet predmeta

Sušenje odjeće u maloj ili ne prozračenoj prostoriji

Stručnjaci tvrde da je važno da soba ima dobru ventilaciju, jer ako je u zraku previše vlage, odjeća će imati miris na plijesan. Stručnjaci su podijelili nekoliko savjeta za održavanje svježeg mirisa odjeće kada se suši u zatvorenom prostoru, a prvi je da vlažnu odjeću odmah operete. Ističu da se za odjeću koja je vlažnu prije stavljanja u perilicu, trebate pobrinuti jednako kao za suhu odjeću. Primjerice, kupaći kostimi, ručnici ili trenirka koju ste jučer nosili po kiši, trebaju biti oprani odmah. To će spriječiti miris vlage.

Drugi savjet je da koristite odvlaživač zraka

Budući da je loša ventilacija čest uzrok odjeće neugodnog mirisa, trebali biste koristiti odvlaživač zraka jer će on ukloniti višak vlage iz zraka, što će znatno olakšati sušenje rublja, a također i učinkovito sprječava pojavu plijesni, tvrde stručnjaci. Za one koji ne žele kupovati odvlaživač, mogu samo otvoriti prozor kako bi poboljšali ventilaciju. To će osigurati da se vodena para ne zadržava u prostoriji.

Treći savjet je da smanjite količinu rublja koju perete

Može biti primamljivo pokušati oprati sve rublje odjednom, no pretrpavanje stroja može dovesti do neučinkovitog čišćenja i vrlo neugodnog mirisa vlage. Stručnjaci tvrde da prepuna perilica rublja može ostaviti vašu odjeću vlažnijom kad je izvadite, što značajno produžuje vrijeme sušenja, pa zato pripazite da ne premašite naznačeni kapacitet svoje perilice.

Perite odjeću toplom vodom i octom

Ako odjeća već miriše na vlagu, bijeli ocat će pomoći u rješavanju tog problema.

Stručnjaci tvrde da vruća voda može ubiti bakterije, pa je zato bolje prati s njom nego s hladnom vodom. Ističu i da to ne znači da to treba raditi pri svakom pranju, no samo povremeno, a pogotovo kada su ručnici u pitanju. Savjetuju i da ih pokušate oprati sa šalicom vrućeg octa i na toploj postavci, zajedno s uobičajenim deterdžentom, kako biste ih dezodorirali. Također, provjerite naljepnicu za održavanje i perite na najvišoj temperaturi koju preporučuje proizvođač, kako biste uklonili neugodne mirise.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram