Odjeća u kojoj spavate otkriva puno o vama: Osam je tipova ljudi

Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Nošenje ugodne pidžame ili prevelike majice, posebno onih koje su obilježene crtićima ili likovima iz naše mladosti, ukazuje ​​na to da ste nostalgična osoba

Pidžama flanela / ili s dugmadi

Cijenite svoje zdravlje i higijenu.

“Mnogi od ljudi koji rado nose pidžamu na kopčanje pokazuju snažne organizacijske vještine, ali znaju biti bojažljivi i posjedovati manju razinu kontrole nad situacijama”, rekla je dr. Matilda Moffett, psihologinja iz Velike Britanije. Dodala je kako su takvi kompleti, bilo flanelski ili oni na kopčanje, u našoj podsvijesti zapravo odjevne opcije koje se nose u bolnicama. Zato ih rado biraju ljudi koji paze na zdravlje i čistoću, prenosi 24 sata.

Majica bez rukava i kratke hlače od satena ili svile

Ambiciozni ste i tradicionalni.

Saten i svila su prestižne stvari koje su kroz povijest odražavale veličinu i uspjeh, bilo da se radi o posteljini, zavjesama, odjeći ili pidžami, objasnila je psihologinja.

Pidžama od flisa / prevelika majica / ugodna pidžama

Nostalgični ste i obitelj vam je na prvom mjestu.

Mnogima od ljudi koji nose takvu odjeću za spavanje obitelj je na prvom mjestu, odani su i zrače integritetom, a to su važne osobine. Često se ispostavi da se ljudi koji nose preveliku odjeću podsvjesno žele vratiti u prošlost, često u vrijeme kad su bili sretniji u životu, možda u mladosti ili tijekom odrastanja, ili sretniji u svom tijelu, kaže psihologinja.

Negliže / baby doll pidžame

Samopouzdani ste i usredotočeni na sebe.

Velika majica s kratkim rukavima i hlačice

Slobodoumni ste i samopouzdani.

Oni koji najradije spavaju u velikim majicama i hlačama vjeruju da su baš onakvi kakvi trebaju biti i izgledaju onako kako trebaju izgledati, bez potrebe da se dokazuju drugim ljudima.

Spavate u kućnom ogrtaču

Nemate povjerenja u vlastiti život i tražite utjehu.

To su ljudi koji kao da se žele zamotati u nešto i tako zaštititi od svijeta. To posebno dolazi do izražaja ako je pojas čvrsto omotan i zavezan oko struka, objašnjava dr. Moffett.

Sokne na stopalima

Ništa ne prepuštate slučaju, a empatija vam nije jača strana.

Ta navika je pokazatelj da cijenite važne stvari u životu i ne trošite vrijeme na nebitne stvari. Ušteda vremena u vašoj dnevnoj rutini, bez obzira na to nosite li čarape u krevet ili perete zube pod tušem, odraz je osobnosti koja cijeni učinkovitost više od drugih stvari u životu, smatra psihologinja.

Spavate posve goli

Zadovoljni ste svojim životom.

Ljudi koji spavaju goli uglavnom se ne boje presuda i svoja vlastita razmišljanja cijene više nego tuđa. Zadovoljni su životom. One koji redovito spavaju goli mogli bismo opisati kao ljude kojima je čaša uvijek do pola puna, ne do pola prazna, znači, optimistični su, kaže psihologinja.

