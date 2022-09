Podijeli:







Izvor: Unsplash/ilustracija

Ako ste veliki obožavatelj pržene slanine, ovo je najbolji savjet kako ju pripremiti na najhrskaviji mogući način.

Jennifer Valentyne, na svom je TikTok profilu podijelila savjet za pripremu ovog omiljenog obroka.

Zvijezda društvenih mreža, koja je prikupila više od 522.000 TikTok pratitelja zahvaljujući svom sadržaju o kuhanju, snimila je video u kojem daje upute korak po korak o tome kako to učiniti, piše The US Sun.

“Stavite slaninu u tavu, a zatim dodajte vodu – tek toliko da prekrije slaninu”, objasnila je.

VEZANA VIJEST Studija: Slanina je povezana s većim rizikom od razvoja demencije

Jennifer je zatim uzela čašu vode i ravnomjerno je ulila u tavu tako da je ona bila spremna za kuhanje. Nakon što je upalila štednjak i gledala slaninu kako cvrči, nastavila je govoriti o prednostima ove pripreme. “Čini slaninu hrskavijom i ne prska”, rekla je TikTokerica.

Zatim je iz tave uzela komadić savršeno hrskave slanine, koja je bila zlatnosmeđe boje. Rekla je: “To je prava hrskava slanina!”

Jennifer nije jedina obožavateljica kuhanja koja je isprobala ovu tehniku.

Nije jedina koja se koristi ovim trikom

Drugi račun na TikToku pod nazivom John’s Kitchen, poznat i kao @johns_kitchen, također je slaninu podlio vodom prije pečenja.

Rekao je svojim pratiteljima: “Nastavljate kuhati dok sva voda ne ispari i to će vas dovesti do hrskavije slanine koju ne morate ni isprobavati tijekom pripreme”.

“Presuda ovog trika je da priprema traje malo duže, ali stvarno je dobro – ponovit ću ovaj proces”, rekao je TikToker.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.