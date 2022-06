Nije baš dobro: Znate li što glad čini vašem organizmu?

Podijeli:







Izvor: Pexels

Preskočili ste doručak i sad vam na sastanku u podne želudac proizvodi čudne zvukove, a i čini vam se da ste nervozni?

Zvuči poznato? Niste sami. Glad nije samo neugodan osjećaj već može voditi i do povećane želje za hranom što može voditi do nakupljanja viška kilograma. No, postoje i druge stvari koje glad može uzrokovati i vrijeme je da ih otkrijete i zapamtite.

Tijelo luduje dok čeka nagradu

Kada jedemo, u mozgu će se upaliti centar koji je zadužen za nagrade i u mozak se otpuštaju kemikalije poznate kao opioidi, a tada dolazi do otpuštanja dopamina, jednog od hormona koji budi osjećaj sreće. Isti se otpušta kada ste zaljubljeni ili recimo vodite ljubav. Zaključiti možemo da će mozak stalno tražiti tu nagradu, a vi mu to onemogućavate.

Želudac govori mozgu da jede

Kada ste gladni, otpušta se hormon gladi, grelin, a on se javlja kao odgovor na vaš raspored obroka i dizajniran je da bi mozgu javio da treba energije iz hrane. Mozak će obično poslušati naredbu, a kada ne jedete, ustvari lažete svom mozgu.

Smanjuje se razina dopamina

Grelin kontrolira centar za nagrade u mozgu i tu ima dosta jaku ulogu pa se čini da može biti jedan od faktora koji uzrokuju vašu glad. Ako u tom trenutku mozgu ne ponudite hranu, ovaj će hormon utjecati na smanjenje razine dopamina.

Manjak dopamina znači nemogućnost kontroliranja emocija

S obzirom na to da je dopamin neurotransmiter koji pomaže kod mentalnih funkcija i koncentracije, samo male promjene u razini ovog hormona mogu značiti velike promjene u raspoloženju pa nećete imati puno kontrole nad emocijama, a može se javiti i jači osjećaj gladi.

Isti gen kontrolira glad i ljutnju

Jedan od razloga zašto ste gladni je povezan s hormonom gladi. Nakon što se proizvede, grelin putuje do mozga i daje naredbu da se otpusti drugi hormon – neuropeptid Y, koji stimulira apetit. Isti hormon kontrolira i raspoloženje te emocije kao što su ljutnja i agresija. Jasno je, kažu istraživanja, da visoke razine ovog hormona mogu dovesti i do lošeg raspoloženja.

Raste razina hormona stresa

Ako se razina šećera u krvi dosta snizi, mozak će to shvatiti kao opasnu situaciju pa će nekolicini organa javiti da otpuste hormon koji će povisiti razinu glukoze u krvotoku. Taj proces uzrokuje povećanu proizvodnju hormona koji će glikogen pretvarati u glukozu, ali i otpuštati hormon gladi.

Što možete učiniti?

Kako i sami vidite, nekoliko je različitih putova i mehanizama koji bi mogli doprinositi osjećaju ljutnje kada ste gladni. Na sreću za vas, jedina stvar na koju se trebate fokusirati je vama pred nosom! Kad se javlja jaka želja za brzom, jednostavnom hranom, kao što su keksi i pekarski proizvodi, teško se odlučiti na sok od voća ili orahe. Iako će brza hrana zadovoljiti vašu želju odmah, nedvojbeno će voditi i do porasta glukoze u krvi koja će nakon toga naglo opasti i vi ćete biti još gladniji. Ne zaboravite jesti i ne zaboravite birati kvalitetne namirnice kao što su zdrave masnoće, proteini, vlakna, piše Ordinacija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.