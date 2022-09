Podijeli:







Izvor: Andrea Piacquadio/Pexels/Ilustracija

"Svaka žena koju poznaješ vodi životnu bitku protiv jedne male dlake na bradi" - napisala je stand up komičarka Julia Claire, čiji je tweet postao viralan u vrlo kratkom roku, a žene diljem svijeta poistovjetile su se s ovom izjavom.

Možda vam se nekada dogodilo; pripremate se ujutro za svoju uobičajenu dnevnu rutinu, u žurbi prolazite pored ogledala, kada ugledate jednu malu crnu dlačicu koja izvire na vašem licu. Ova neželjena, iritantna pojava potpuno je uobičajena i normalna nakon ulaska u tridesetu godinu, prenosi Centar zdravlja.

Do rasta dlačica na bradi može doći iz više razloga. Hormonalna neravnoteža, Cushingov sindrom (endokrini poremećaj koji se najčešće pojavljuje kada je tijelo izloženo visokim razinama hormona kortizola), određeni lijekovi i policistični jajnici, samo su jedni od njih. U ovim slučajevima može doći i do prekomjernog rasta dlaka, uglavnom zbog hormonalnog disbalansa, no zašto se nekada samostalno javi pokoja dlačica, čak i kada niste sklone dlakavosti na drugim dijelovima tijela?

Zašto rastu dlačice na bradi?

“Dlake na bradi, ili na bilo kojem drugom mjestu na licu ili tijelu, potpuno su normalne kod svih“, rekla je za Self dermatologinja Susan Massick. One ne moraju imati nikakve veze sa zdravstvenim stanjem, već se mogu pojaviti zato jer jednostavno starimo.

Izdvojene dlačice mogu se javiti osobito kod žena u menopauzi zbog nedostatka estrogena, ali i ranije. Naime, oba spola imaju i muške i ženske hormone, a njihovi omjeri održavaju se pod kontrolom većinu našega života.

Smanjenjem estrogena, androgeni (muški hormoni) bi se mogli naći u dominantnoj ulozi. Oni imaju receptore na folikulama dlaka, a uzrokuju da s godinama kosa na glavi raste sporije i svjetlije. Također, folikule su jedinstvene za svakoga, a brzina rasta dlaka iz folikula također varira, kao i količina nasumičnih dlačica na vašoj bradi. Nekima će se odjednom pojaviti četiri ili pet, a nekome samo jedna.

Osim pripremanja za menopauzu, promjene na licu mogu se dogoditi i kod mjesečnog ciklusa kroz koji prolazi svaka žena. Osim toga, “uobičajeno je da žene imaju gušće dlake na licu zbog promjene hormona kod debljanja i trudnoće”, rekla je dermatologinja Marina Peredo za HelloGiggles. Svi ovi čimbenici mogu uzrokovati da naše tijelo proizvodi manje estrogena i više androgena. Drugim riječima, jedini i primarni razlog su hormonalne promjene.

Smijemo li uklanjati dlačice na bradi?

Izgled, duljina i debljina dlačica bitno se razlikuju. Dlake na vašem tijelu mogu se podijeliti u dvije vrste: vellus dlake, koje su obično svjetlije, tanje i manje te terminalne dlake (tamnije, deblje, duže). Ako se brinete smijete li uklanjati ove dlačice s vašeg lica, stručnjaci ne navode nikakva upozorenja i nuspojave, pa čak i kada su u pitanju te male dosadne dlačice novonastale preko noći.

“Možda ste čuli da ne biste trebali čupati dlaku jer će na njenom mjestu izniknuti više, ali to je apsolutno netočno”, navode stručnjaci. Čupanje je dobar i siguran način za uklanjanje, no treba pripaziti da se ne uštipnete prilikom čupanja, kako bi izbjegli upale i tamne mrlje.

Postoji i mnogo drugih tehnika uklanjanja dlačica koje također možete razmotriti, uključujući depilaciju voskom ili lasersko uklanjanje dlačica, ali cijena ovih možda vam se neće činiti isplativom ako s vremena na vrijeme jurite samo jednu zaostalu dlaku.

“Zapamtite da postoje mogućnosti odstranjivanja, ali ništa ne pruža sigurno trajno uklanjanje dlačica. Možda ćete morati ponavljati tretmane”, savjetuje dermatologinja Susan Massick.

Čak i nakon podvrgavanja postupcima trajnog uklanjanja dlačica kao što su lasersko uklanjanje dlačica i elektroliza (trajnog uklanjanja neželjenih dlačica po principu struje), treba imati na umu da će biti potrebno periodično dotjerivanje budući da nove dlačice uvijek mogu iskočiti.