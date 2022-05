Ne znate kako se riješiti dosadnih muha? Otjerajte ih ovim trikovima

Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Svi znaju koliko dosadne muhe mogu biti u ljetnim mjesecima. Znate li da mogu biti i prijenosnici raznih virusa i bakterija koje se šire ugrizom? Ovih bi vam par savjeta moglo pomoći da ih držite dalje od svog doma.

Uklonite izvore hrane

Prljavo suđe u sudoperu, pune kante za smeće i poluprazne zdjelice hrane za kućne ljubimce privlačni su izvori hrane za muhe, pa im onemogućite da se goste. Ne samo s vremena na vrijeme – odmah nakon obroka operite suđe i pokupite sve što na sebi ima komadiće hrane.

Očistite kućne ljubimce

Muhe odjednom polažu od 75 do 150 jaja i to najradije na kakicu. Ako pas ili mačka na balkonu ili u vrtu obave nuždu – a jaja se izlegu u roku od 8 do 20 sati – na njoj će u danu nastati 150 muha! Važno je svakodnevno čistiti iza kućnih ljubimaca, a ako imate hrčka ili zamorca, posebno pripazite da su im kavezi uvijek čisti, prenosi Večernji list.

Otkrijte gdje ulaze

Normalno je da će nešto muha ući pri otvaranju i zatvaranju vrata, no ako ih imate puno, bitno je shvatiti gdje ulaze. Pregledajte okvire prozora i popravite ili zamijenite oštećene kako biste osigurali da vam je dom zaštićen od muha.

Nabavite ljepljivu traku za muhe

Nije najboljeg dizajna, ali pruža zaštitu od nametljivih kukaca. Jednostavno je objesite i gledajte kako se lijepe.

Otjerajte muhe kućnim biljem

Ako se želite s muhama ‘boriti’ prirodnim načinima, muhe ne vole mirise bilja poput lavande, mente, limunske trave i bosiljka pa nešto od toga zasadite oko kuće ili u posudi za biljke i stavite pred ulazna vrata.

Napravite sami svoj repelent u spreju

Opskrbite se eteričnim uljima koja muhe ne vole (poput lavande, eukaliptusa, peperminta, limunske trave i bosiljka) i od mješavine dva različita ulja napravite vlastiti sprej za odbijanje muha.

Bočicu s raspršivačem napunite vodom i dodajte dovoljno esencijalnog ulja, pa sprej raspršite po kuhinji i oko ulaznih vrata kako biste spriječili muhe. Naravno, morat ćete redovito prskati kako biste održali učinak, savjetuje The Spruce.

