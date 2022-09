Podijeli:







I dok se mnoga hrana može jesti i nakon isteka roka trajanja, jer ti datumi govore najčešće o njezinoj kvaliteti, a ne sigurnosti, ipak postoje namirnice koje zahtijevaju strogo pridržavanje roka trajanja.

Mnoga hrana se može jesti i nakon što prođu rokovi trajanja budući da ti datumi odražavaju kvalitetu hrane, a ne njezinu sigurnost, osim formule za bebe. Dakle, sve dok se nije pokvarila, takva hrana trebala bi biti dobra za jelo. Međutim, postoje određene namirnice koje zahtijevaju strogo pridržavanje roka trajanja, poput mesa i određenih mliječnih proizvoda.

Ovu hranu je najbolje baciti odmah nakon što joj istekne rok trajanja:

Meki sirevi

Trajanje: Jedan do dva tjedna, ovisno o vrsti mekog sira, međutim, treba ih baciti na prvi znak kvarenja. Tvrđi sirevi poput cheddara ili gaude imaju dulji rok u hladnjaku jer bakterije i plijesni teže prodiru u njih. Ipak, nakon otvaranja tvrdi i prerađeni sirevi traju oko tri do četiri tjedna, prema stručnjacima, i također možete odrezati malo pljesnivog područja i upotrijebiti ostatak sira.

Mekši sirevi poput ricotte, krem ​​sira ili kozjeg sira osjetljiviji su na bakterije i treba ih baciti na prvi znak kvarenja ili nakon isteka roka, što god nastupi prije. Općenito je pravilo da što je sir mekši, to je rok trajanja kraći, pa je za krem sir rok najviše dva tjedna, a za ricottu tjedan dana, kažu stručnjaci iz američke Akademije nutricionizma i dijetetike.

Hrana u staklenkama

Trajanje: Mjesec ili godinu, ovisno o hrani, međutim, treba ih baciti ako se javi promjena boje ili neobičan miris. Možda se čini da namazi i umaci traju vječno, ali to što su u staklenoj posudi u hladnom hladnjaku ne znači da su nedodirljivi bakterijama.

Kad otvorite poklopac, sigurnost hrane je narušena i treba iskoristiti namirnice na vrijeme, osim toga, dok, primjerice, pravite sendviče, uronite nož u posudu i obrišete ga o sendvič, a zatim ga vratite natrag u posudu – čineći to, vraćate neke od bakterija natrag u spremnik, upozoravaju stručnjaci.

Senf može trajati do godinu dana u hladnjaku, ali izbacite šalšu nakon mjesec dana, majonezu nakon dva, BBQ umak nakon četiri mjeseca i kečap nakon šest. Ali ako primijetite da pluta voda na vrhu, promjenu boje ili čudan miris, najbolje je da hranu bacite bez obzira na to koliko je dugo bila u hladnjaku.

Krumpir salata

Trajanje: Tri do pet dana. Slično namazima u staklenkama, salate od krumpira, tunjevine ili jaja osjetljivije su na razvoj bakterija jer su im izloženije. A nakon što je vaša salata kontaminirana, postoji veći rizik od trovanja hranom.

Izbacite delikatesne proizvode ili domaće salate nakon tri do pet dana, savjetuju stručnjaci.

Hladno prešani sok

Trajanje: Pet dana nakon otvaranja, ali može trajati i do 30 dana ako je prošao obradu pod visokim pritiskom. Zeleni sokovi možda popunjavaju obroke, ali sirove verzije ne bi trebale imati stalni dom u hladnjaku.

Sirovi, neobrađeni sokovi su nevjerojatno popularni među zdravstveno osviještenim pojedincima jer su bogati hranjivim tvarima, ali važno ih je konzumirati vrlo brzo nakon pravljenja ili kupnje. Za razliku od tipičnih prerađenih sokova, koji prolaze pasterizaciju kako bi se uništile štetne bakterije i produžio rok trajanja, ovi sirovi sokovi nisu pasterizirani, što ih čini mnogo sklonijima bakterijskoj kontaminaciji.

Neki hladno prešani sokovi tretiraju se obradom pod visokim pritiskom, koja se ponekad naziva i hladna pasterizacija. To može produžiti rok trajanja svježeg soka na otprilike 30 dana, a obično su u redu ako se pravilno hlade pet dana nakon otvaranja. Obavezno provjerite naljepnicu proizvoda za datum uporabe i upute za rukovanje.

Svježe meso

Trajanje: Vodite se rokom trajanja. Sa svježim mesom obično imate posla s rokom, koji trgovini govori zadnji dan kada taj proizvod može držati u prodaji, a vama kazuje do kada ga morate pojesti ili zamrznuti.

“Rok trajanja govori trgovini do kada smije to imati na polici. Oni možda čak snižavaju cijenu hrani kako bi je se riješili kada se približi ili nastupi zadnji dan”, kaže dijetetičarka Jessica Crandall.

Puno svježeg sirovog mesa također je kontaminirano salmonelom, E. coli ili drugim bakterijama. Imajući to na umu, vrlo je važno kuhati meso na odgovarajućim temperaturama kako bi se bolje obranili od bakterija.

Mljeveno meso

Trajanje: Dva dana nakon kupnje, ako nije zamrznuto. Stručnjaci upozoravaju da mljeveno meso treba pojesti ili zamrznuti u roku od dva dana od kupnje, bilo da se radi o govedini, svinjetini, puretini, janjetini ili nekoj drugoj vrsti. Budući da je mljeveno, bakterije koje su izvorno bile prisutne na površini mogu se pomiješati s mesom, povećavajući rizik od trovanja hranom ili neke druge bolesti.

Hladni naresci

Trajanje: Tri do pet dana. Šnite šunke i puretine trajat će samo tri do pet dana, prema riječima stručnjaka, stoga je važno kupovati samo ono što ćete realno jesti tijekom tog razdoblja, osim ako to ne planirate zamrznuti.

Unaprijed zapakirano delikatesno meso koje se prodaje u hermetički zatvorenoj ambalaži trajat će dva tjedna dulje od svježe narezanih varijanti ako nije otvoreno, ali čim se otvori, imate isti rok potrošnje od tri do pet dana, kada su sigurne za jesti.

Osobito je ova vrsta hrane osjetljiva na određenu vrstu bakterije zvanu Listeria, koja se može razmnožavati u hladnim okruženjima poput hladnjaka pa samo zato što je ‘hladno’ ne znači da je i potpuno zaštićeno.

Nažalost, ne možete vidjeti, pomirisati ili okusiti neke bakterije od kojih se možete razboljeti. Ali ako je ovo meso malo sluzavo ili ispušta neobičan miris, onda je to dobar znak da ga se treba riješiti.

Riba

Trajanje: Jedan do dva dana nakon kupnje. Riba nije ništa manje sklona bakterijama od mesa i treba je konzumirati jedan ili dva dana nakon kupnje. U suprotnom ju stavite u zamrzivač, gdje može stajati tri mjeseca ili duže.

Svježe bobice

Trajanje: Između tri dana i dva tjedna, ovisno o vrsti bobičastog voća. Bez obzira na to kupujete li ih u trgovini ili na tržnici, bobičasto voće ima kratak vijek trajanja. Maline i jagode dobre su samo tri dana nakon kupnje, dok borovnice mogu trajati i do dva tjedna.

Zamrznite bobičasto voće za koje znate da nećete jesti u tom vremenskom okviru, jer nakon toga postaje kašasto i podložno plijesni.

Lisnato povrće

Trajanje: Ovisi o roku isteka pa ga je najbolje pojesti što prije, čak i ono pakirano koje je prethodno oprano. Lisnato povrće još uvijek ima potencijal prenositi bakterije poput E. coli pa ga zbog svoje sigurnosti pojedite brzo i nemojte ga konzumirati nakon datuma navedenog na vrećici.

Školjke

Trajanje: Tri do pet dana, ovisno o vrsti. Kao i drugi plodovi mora, sirove školjke treba smjesta staviti u hladnjak prije nego što se bilo koja bakterija razvije da izazove bolesti koje se prenose hranom.

Školjke, dagnje i kamenice treba pojesti u roku od pet dana nakon što su kupljeni, dok Jakobove kapice traju samo tri dana. Ako primijetite neobičan miris bilo koje morske hrane, odmah je bacite, prenose 24 sata.

