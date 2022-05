Sve mora biti po njihovom: Ovo su najveći plačljivci horoskopa

Podijeli:







Izvor: Photo by Karolina Grabowska / Pexels / ilustracija

Neke osobe obožavaju dramu, a strologija kaže da su osobe rođene u ovim horoskopskim znakovima najveći plačljivci.

Ovan

Ovaj znak mora imati sve pod kontrolom, a kada stvari ne idu po njihovom, napravit će scenu. Plakat će kao bebe dok ne bude po njihovom. Ovnovi su jako tvrdoglavi i s njima nije lako izaći na kraj.

VEZANE VIJESTI Nemojte im se zamjeriti: Ovo su najpodliji horoskopski znakovi Ovo su najmoćniji znakovi horoskopa

Blizanci

Osobe rođene u ovom znaku ne mogu prihvatiti greške. Blizanci su skloni ispadima. Vole se samosažalijevati nakon čega slijedi plakanje. Oni traže pažnju pa kada im to poklonite, umirit će se i ponašati kao da se ništa nije dogodilo.

Djevica

Djevice sve kritiziraju. One mogu biti prilično ljutite koje se samo žale i plaču. Obožavaju pažnju, a imaju užasnu naviku da vas omalovažavaju zbog čega često znaju rasplakati one oko sebe.

Vaga

Vage su također sklone samosažaljenju. Uvijek žele da sve bude kako su oni zamislili. Osobe rođene u ovom znaku ponekad znaju biti pasivno agresivne i izazvat će dramu ako se ne složite s njima.

Ribe

Kako piše Times of India, Ribe izgledaju tiho i ponašaju se kao da vole udaljenost, no istina je da zapravo mrze biti same. Ako su izostavljene iz nekih planova, neće odmah reagirati, ali ćete ih kasnije vidjeti da plaču.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.