Najveći “lažnjaci Zodijaka”: Ovi horoskopski znakovi nikad nisu iskreni

Izvor: Priscilla du Preez/Unsplash

Pretvaraju se da su pristupačni i super ljubazni, ali to je samo 'fasada'.

Neki ljudi čim ih upoznate pokažu svoju pravu stranu te su uvijek pristojni i srdačni. S druge strane, pojedini horoskopski znakovi vole skriti svoje “pravo lice” i nikad nisu iskreni. Ovo su četiri horoskopska znaka koji su lažnjaci i nedostaje im iskrenosti, prenosi Večernji list.

Blizanci

Blizanci su preambiciozni da bi im moral i vrijednosti stali na put. Licemjerni su, lažljivi i pasivno-agresivni. Oni su također jedan od horoskopskih znakova koji lako izdaju prijatelje i lako mogu uništiti nečije povjerenje.

Škorpion

Škorpioni ne vjeruju u pružanje drugih prilika i ne mogu lako oprostiti niti zaboraviti. Kad im netko uništi povjerenje, ta osoba više nema prilike kod njih. No, kad oni nekog iznevjere, očekuju da će im ljudi oprostiti i razumjeti njihovu stranu priče.

Strijelac

Strijelci su čestop nazivani licemjerima jer su previše dobri da bi bilo kome svjesno slome srce, no često su smatrani i licemjerima. Oni se uglavnom ne drže svog morala i lako ga mogu ignorirati kad im je to potrebno.

Vodenjak

Oni se osmjehuju svima i pretvaraju se da im je stalo do tuđih osjećaja, ali duboko u sebi sve osuđuju. Oni se pretvaraju da su pristupačni i ljubazni, no to je samo fasada koja skriva njihovu pravu narav.