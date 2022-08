Podijeli:







Izvor: Milica Lukić/N1 Srbija

Najsunčaniji grad u Europi nalazi se na jugoistočnoj obali Španjolske, gdje sunce tijekom mjeseca prosječno sija 349 sati i prosječnom mjesečnom temperaturom od 19°C. Riječ je o Alicanteu, jednom od najljepših ljetovališta u Costa Blanci, području poznatom po mediteranskim plažama.

Otkrivamo što možete posjetiti u gradu sunca u jednom danu.

Dvorac Santa Barbara (Castillo de Santa Barbara)

Jedna od najvećih tvrđava u Španjolskoj, nalazi se na nadmorskoj visini od 166 metara. Do nje se može doći na više načina, postoje brojne pješačke staze kao i lift koji vodi do vrha, a njegova cijena je 2,7 eura. Ulaz u kulu se ne naplaćuje, ali ima radno vrijeme od 10 do 23 sata za vrijeme ljetne sezone.

Tvrđava se sastoji od tri razine i one se nalaze na različitim visinama, a svaka razina predstavlja povijest iz različitih epoha.

Šetalište “Explande de Espagna”

Nakon tvrđave možete prošetati najpoznatijim šetalištem u Alicanteu “Explande de Espagna”. Sastoji se od 6,5 milijuna mramornih pločica u bijeloj, plavoj i crvenoj boji.

Oko šetališta se nalaze brojni restorani i kafići, a u jednom od njih možete napraviti predah i pojesti jedno od tradicionalnih španjolskih jela “arozz de rabo de toro” (riža s bikovim repom).

Tržnica “Mercado Central”

Sljedeće što vrijedi vidjeti je tržnica “Mercado Central”. Kao i u svim primorskim gradovima glavna hrana je riba, ali možete uživati i u različitim vrstama voća, povrća, vina, sirevima, kao i poslasticama.

Autentično za Španjolsku, a ono što možete probati na ovoj tržnici je Iberico pršut, 100% iberico rasa svinje hranjena isključivo žirevima. Topi se u ustima, jede se bez kruha i pića. Na tržnici je možete naći kao Pata Negra (Crna šapa).

Ulica gljiva (Call da Las Setas)

Obavezno prošetajte i najneobičnijom ulicom koja se nalazi u centru grada, poznatoj po velikim gljivama koje se izdižu iz žuto-zelenog pločnika. Pravi naziv ove ulice je San Francisco.

Za kraj dana imat ćete vremena da se rashladite na gradskoj plaži, El Postignute, koja je najposjećenija, samim tim i nije baš najčistija. U blizini je plaža Urbanova, a nedaleko od nje i Arenales del Sol.

