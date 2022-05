Podijeli:







Izvor: Photo by Andrey Zvyagintsev on Unsplash / ilustracija

Prema astrologiji, neki horoskopski znakovi znaju stvari odvesti do ekstrema i jako se zamjeraju drugima. Evo koji se horoskopski znakovi smatraju najpodlijima.

Djevica

Djevice se smatraju najpodlijim znakovima Zodijaka, a neki čak navode da su Djevica i sitničavost sinonimi. Djevice vam neće ništa zaboraviti, ma koliko velike ili male stvari bile u pitanju.

Osobe rođene u ovom znaku pamte sve što im kažete i vrlo lako će to iskoristiti protiv vas ako su nesretne ili osjećaju da im je učinjena nepravda. Savjet astrologa je da nikada ne pokušavate prevariti Djevicu.

VEZANE VIJESTI Ovo su najmoćniji znakovi horoskopa Ovo su najarogantniji horoskopski znakovi!

Škorpion

Škorpioni se znaju ponašati obrambeno pa to može dovesti do nekih agresivnih ili zločestih obrazaca ponašanja. Takvo ponašanje može rezultirati potrebom da se umanje tuđa postignuća, a da se poveća njihov vlastiti osjećaj sebe.

Ako Škorpioni ne shvate kako upravljati svojim emocijama, mogu svoje unutarnje sukobe usmjeriti prema drugima, a njihovi se emocionalni ispadi očituju u obliku sitničavosti.

Rak

Rakovi znaju zadržavati ljutnju u sebi, a to može dovesti do ozbiljnog podlog i sitničavog ponašanja, piše Best life. Ovaj vodeni znak previše razmišlja i analizira, a to ih može dovesti do opsjednutosti najsitnijim stvarima.

Takvo obraćanje pažnje i na najsitnije detalje može značiti da nikada neće zaboraviti što ste učinili ili rekli. Rakove možete smiriti i zaustaviti njihovu osvetničku opsesiju tako što ćete im “odvratiti pažnju”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.