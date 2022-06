Najgore vrijeme za korištenje tekućine za ispiranje usta

Podijeli:







Možda to niste znali, ali postoji najgore vrijeme za korištenje vodice za ispiranje usta. Nakon ukusnog obroka uobičajeno je posegnuti za vodicom za ispiranje usta kako biste uklonili opor okus. Osjećaj svježine mente daleko je bolji od neugodnog zadaha, nije li?

No, prema mišljenju zdravstvenog i znanstvenog novinara Maxa Lugaverea, možda ne biste trebali koristiti tekućinu za ispiranje usta odmah nakon jela – zapravo, to bi moglo biti apsolutno najgore vrijeme za ispiranje usne šupljine.

Zašto ne biste trebali koristiti tekućinu za ispiranje odmah nakon obroka?

Tradicionalne vodice za ispiranje usta s antiseptičkim svojstvima namijenjene su uklanjanju svih bakterija u ustima kako bi pružile onaj svježi osjećaj ‘peperminta’- ali upravo je to problem. Vaš oralni mikrobiom se oslanja i na dobre i na loše bakterije, i on je doslovno ‘put’ ka zdravlju crijeva. Studije su čak pokazale da oralne bakterije zapravo mogu putovati prema crijevima i promijeniti njegovu mikrobiotu – tako da ne želite uništiti sve što joj se nađe na putu. U stvari, Lugavere kaže da oralne bakterije mogu utjecati na to kako apsorbirate hranjive tvari iz hrane – čak i one tvari koje su zdrave za srce.

“Hranjive tvari koje sadrže nitrate esencijalni su prekursori dušikovog oksida, koji je neophodan za imunitet, zdrav protok krvi, metaboličko zdravlje, zdravlje mozga i još mnogo toga. Međutim, Ljudi nemaju enzime koji su potrebni za redukciju nitrata u nitrit, koji onda može ući u put dušikovog oksida”, kaže Lugavere.

“Oslanjamo se na oralne bakterije za tu pretvorbu. Dakle, kada eliminirate sve te oralne bakterije s gutljajem vode za ispiranje usta, otežavate tijelu da osigura tu bitnu konverziju i iskoristi prednosti tih hranjivih tvari bogatih nitratima”, objašnjava stručnjak. Dakle, ako nakon jela koristite vodicu za ispiranje usta, u osnovi smanjujete sposobnost hrane da vam zapravo pruži sve prednosti koje ona može.

“Ako koristite antiseptičku vodicu za usta, definitivno je ne biste trebali koristiti često”, napominje Lugavere. Također, ne preporučuje se njezino korištenje ni odmah nakon treninga, kaže on, iz vrlo sličnog razloga, jer ‘oralne bakterije recikliraju dušikov oksid, a dušikov oksid se povećava tjelovježbom’, koja opet igra važnu ulogu u zdravlju, uključujući i regulaciju krvnog tlaka. Dakle, kada počistite sve oralne bakterije nakon treninga, nećete dobiti toliko povećanja dušikovog oksida.

Naravno, uvijek se možete odlučiti za vodicu za ispiranje koja je dovoljno nježna za vaš oralni mikrobiom. “Postoje razne vodice za ispiranje usta na tržištu, a najbolje je izbjegavati one koje prvenstveno sadrže alkohol”, kaže Lugavere. Ili, u najmanju ruku, nemojte ispirati usnu šupljinu odmah nakon što pojedete ili se oznojite, piše 24sata.

Oralne bakterije važne su za zdravlje crijeva i metabolizma pa ih ne želite sve pomesti antiseptičkom vodicom za ispiranje usta. Nekoliko gutljaja tu i tamo vjerojatno neće uzrokovati probleme, ali ako odlučite ispirati grlo, pazite da to ne bude odmah nakon što jela ili vježbe, prenosi MBG.

