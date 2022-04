Podijeli:







Izvor: Nhac NGUYEN / AFP / Profimedia

Najduži most na svijetu s prozirnim podom otvoren je u petak za sve hrabre putnike spremne prijeći ga između dvije planine u Vijetnamu.

Sagrađen u gorju na sjeveru zemlje, most sa staklenim podom najnovija je atrakcija u planinskom području koje je već jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji.

Otvoren u povodu obilježavanja 47. godišnjice završetka Vijetnamskog rata, Most bijelog zmaja ili Bach Long na vijetnamskom, dug je 632 metra i sastoji se od tri sloja kaljenog stakla debljine 40 mm. “Nadamo se da će most pomoći našoj tvrtki da privuče domaće i strane turiste u okrug Moc Chau”, rekao je Mai Tri Tue, zamjenik direktora turističke tvrtke 26 Moc Chau. “Podnijeli smo zahtjev za uvrštenje u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduži pješački stakleni most na svijetu.”

Čak i ako se staklo razbije, most i dalje može izdržati težinu od pet tona, navode iz tvrtke. Organizacija kaže da je testirala most dopuštajući teškim kamionima i automobilima da prolaze preko njega nakon postavljanja. Most je razapet na visini od 150 metara iznad tla, pa tražiteljima avanture nudi pravu navalu adrenalina.

Proteže se iznad doline između dvije planine i može izdržati težinu od najmanje 500 ljudi koji hodaju po njemu, navode iz tvrtke.

Ako Guinnessova knjiga rekorda prihvati njihovu prijavu, most će prestići sličan u kineskoj pokrajini Guangdong duljine 526 metara, kao najduži most na svijetu. Okrug Moc Chau, koji se nalazi oko 200 kilometara zapadno od Hanoija može se pohvaliti prostranim planinskim visoravnima i jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta Vijetnama poznato po borovim šumama, špiljama šišmiša, slapovima, jezerima i brdovitim plantažama čaja.

